Légion d'honneur : Gisèle Pélicot, Bruno Le Maire, Pharrell Williams... Voici la promotion de la légion d'honneur du 14 juillet

La promotion de la Légion d’honneur du 14 Juillet 2025 distingue 589 personnalités, dont l’historienne Mona Ozouf et l’icône féministe Gisèle Pelicot. Pour la première fois, 20 citoyens sont récompensés via l’initiative citoyenne, saluant leur engagement de terrain au service de la France.

La promotion civile de la Légion d’honneur, publiée ce 13 juillet au Journal officiel, distingue 589 personnalités “s’investissant pour l’intérêt général”. Parmi elles, l’historienne Mona Ozouf, spécialiste de la Révolution française, reçoit la dignité de grand’croix, la plus haute distinction.

Autre figure mise en lumière : Gisèle Pelicot, devenue symbole du combat contre les violences sexuelles et en étant honorifiquement élue l'une des femmes de l'année 2024 par de nombreux médias. En 2024, elle avait marqué les esprits en refusant le huis clos au procès de ses agresseurs. Elle est nommée chevalière.

Parmi les récipiendaires, 497 sont élevés au grade de chevalier, 68 à celui d’officier, 18 deviennent commandeurs, 4 grands officiers et 2 grand’croix.

En politique, les anciens ministres Bruno Le Maire, Éric Dupond-Moretti, Olivier Véran ou encore Stanislas Guerini sont également décorés.

L’initiative citoyenne mise en œuvre

Pour la première fois, 20 citoyens sont décorés au titre de l’initiative citoyenne, un dispositif relancé en 2025. Il permet à des groupes de 50 personnes de proposer une candidature directement à la Grande Chancellerie, hors circuit ministériel.

Ces nouveaux chevaliers, issus de 14 départements, sont artisans, médecins, professeurs ou élus locaux. Leur engagement local ou associatif est salué, à l’image de Frédéric Andrès, ferronnier d’art passionné, ou de Dominique Hérault, médecin généraliste engagé pour l’accès aux soins.

Le général François Lecointre, grand chancelier de la Légion d’honneur, a salué dans un communiqué "des personnes qui inspirent au quotidien" et rappelle que l’ordre distingue chaque année environ 2 200 personnes, civiles et militaires.

Le autres personnalités décorées

Côté culture, on retrouve l’humoriste Sophia Aram, le musicien Jean-Louis Aubert, les écrivains Marc Levy et Emilie Frèche ou encore l'artiste multi-casquette Pharrell Williams. Catherine Lara et Sylvie Vartan deviennent commandeures, tandis que Marin Karmitz est promu grand officier.

Dans le domaine sportif, Sarah Abitbol, ancienne patineuse qui a dénoncé les violences sexuelles dans son milieu, devient chevalier, tout comme le manager du XV de France Raphaël Ibanez.

Parmi les scientifiques et intellectuels, on note la présence de l’astrophysicienne Nicole Vilmer. L’ancienne résistante Yvette Lévy devient grande officière.

Fousseynou Cissé, qui a sauvé une famille d'un incendie le 4 juillet dans le XVIIIe arrondissement de Paris, va lui aussi être décoré, pour “acte de courage et de dévouement”. Il recevra sa décoration ce dimanche 13 juillet à 18h, remise par le préfet de Paris, Laurent Nuñez.