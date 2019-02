Leetchi saisit la justice sur le versement de la cagnotte à l'ex-boxeur accusé d'avoir agressé des gendarmes

Leetchi, plateforme en ligne de collecte de dons, a annoncé jeudi avoir saisi la justice pour trancher un litige concernant le bien-fondé ou non du versement des sommes récoltées par la cagnotte de soutien à l'ex-boxeur Christophe Dettinger, accusé d'agression de gendarmes.

Pour "déterminer les conditions du versement". Leetchi a "engagé une procédure en référé auprès du tribunal de grande instance d'Evry afin de déterminer les conditions dans lesquelles pourra intervenir le versement" des quelque 130.000 euros accumulés dans cette cagnotte, explique la plateforme dans un communiqué. Le créateur de cette cagnotte avait indiqué que les fonds "étaient destinés à soutenir la famille de Christophe Dettinger pour le paiement des frais d'avocats de celui-ci", rappelle la plateforme, qui avait pris acte de cette décision en stipulant que la cagnotte servirait "uniquement à financer les frais de justice sur présentation de justificatifs".

"Un autre bénéficiaire" et des "devis d'honoraires d'avocat" manquants. Une fois la cagnotte close, l'organisateur a toutefois "formellement demandé le 26 janvier 2019 le versement direct par virement de l'intégralité de la somme récoltée, à savoir 127.812,67 euros (...) sur le compte bancaire" de la compagne de l'ex-boxeur, en lieu et place du compte joint de "M. ou Mme Dettinger" initialement prévu, détaille le communiqué.

Or contrairement aux engagements pris envers Leetchi et en contravention avec les conditions générales d'utilisation du service, cette demande "vise un autre bénéficiaire que celui initialement désigné par l'organisateur de la cagnotte (à savoir M. Christophe Dettinger)", selon le texte de l'assignation en référée que l'AFP a pu consulter. En outre, la demande "ne fournit pas les devis d'honoraires d'avocats correspondant à l'objet de la cagnotte", est-il ajouté.

"Un dommage imminent" pour Leetchi. "Une telle demande est génératrice d'un dommage imminent puisque Leetchi, soit s'abstient d'exécuter la demande (...) et s'expose dès lors à la mise en cause de sa responsabilité contractuelle de la part de l'organisateur; soit exécute la demande (...) et s'expose alors à la mise en cause de sa responsabilité, tant contractuelle par le bénéficiaire de la cagnotte que contractuelle par les participants de la cagnotte mais également pénale", poursuit l'assignation.

"Dans le contexte actuel, les répercussions que pourrait avoir une attribution erronée voire contestée des fonds collectés, commandent la plus grande prudence", ajoute Leetchi, qui précise avoir décidé de recourir à l'arbitrage des tribunaux "afin de trouver une issue rapide à ce litige".

Soupçonné d'avoir frappé deux gendarmes. L'ancien champion de boxe est soupçonné d'avoir porté des coups à deux gendarmes sur une passerelle à Paris lors de "l'acte VIII" des "gilets jaunes" début janvier. Une cagnotte de soutien créée sur Leetchi, plateforme détenue par Crédit Mutuel Arkéa, avait rapidement rencontré un important succès jusqu'à ce que la plateforme décide de clore les dons.