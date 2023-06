«L'école est finie» : cinq professeurs livrent leur épuisement dans un documentaire

L'épuisement des profs face à un système parfois intraitable. Le documentaire "L'école est finie", qui retrace le parcours de cinq professeurs des écoles qui ont récemment connu un burn-out, est diffusée ce samedi soir sur Public Sénat. Conditions de travail intenables, manque de reconnaissance de l'institution et de compréhension de la part de la hiérarchie... Trois d'entre eux ont décidé de jeter l'éponge, malgré l'amour qu'ils portent à la profession.

"Vous faites mal votre travail"

Car le documentaire s'attarde à mettre en images les fantasmes que l'on colle au métier d'enseignants. Et les premiers à y croire sont les profs eux-mêmes qui tombent des nues lorsqu'ils entrent dans l'Éducation nationale. "On demande à l'école de plus en plus de choses, avec très peu de moyens humains et matériels, ce qui fait que c'est quasiment infaisable", explique une ex-directrice d'école à Europe 1, qui a également participé au documentaire diffusé sur Public Sénat.

Conséquence : "Vous faites mal votre travail. En plus, vous avez en face de vous un public de plus en plus spécifique avec des élèves en situation de handicap. Mais, vous n'avez pas les moyens de pousser chaque élève là où vous voulez l'amener", regrette-t-elle.

Des profs laissés seuls face aux difficultés du terrain

Autre problème, le comportement de certains élèves, poursuit l'ancienne principale. Cette dernière a été menacée de mort par un élève. "Je n'ai pas été du tout aidée par ma hiérarchie et je n'avais pas de réponse à mes mails, aux appels téléphoniques. Vous êtes seuls face aux difficultés qui s'amoncellent et qui deviennent abyssales", souligne l'ex-directrice.

"Et puis après vous vous dites que vous n'allez pas tenir toute seule face à ce système qui se délite. Donc vous vous protégez, vous en allez en faillite, c'est-à-dire vous quittez le navire pour pouvoir rester vivant", conclut-elle. L'idée de faire ce film est né après le suicide de Christine Renon en 2019. Cette directrice d'école à Pantin en Ile-de-France s'est donné la mort dans le hall de son école, face à l'accumulation travail et la détérioration de son environnement professionnel. "Christine, c'est nous", disent ainsi tous les professeurs face à la caméra dans ce documentaire, diffusé ce samedi soir sur Public Sénat, canal 13 de la TNT, à partir de 21 heures.