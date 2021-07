"Il n’y aura plus de voitures thermiques dans les centres-villes d’ici 2025", parie Marc Simoncini

INTERVIEW

Depuis les multiples confinements liés à la pandémie de coronavirus, les vélos sont revenus au cœur des villes françaises. De plus en plus de citadins le prennent pour effectuer de petits trajets. Mais le vélo est-il l’avenir du transport urbain ? C’est le pari de l’entrepreneur Marc Simoncini, créateur de la start-up Angel Bike. Il était l’invité de Théo Maneval sur Europe 1 vendredi matin.

Plus de voitures thermiques en centre-ville d'ici à 2025

Chaque matin enfourcher son vélo pour se rendre au travail. C’est le quotidien de nombreux français en ville. Et ça, Marc Simoncini l’a compris. Pour lui, il n’y aura même plus de voitures thermiques dans les centres-villes d’ici 2025 "voire plus vite que cela". "C’est le pari que l’on a fait il y a trois ans", lance l’homme d’affaires.

L’idée des deux hommes intervient au cœur de la capitale. "La qualité de vie que l’on supporte dans les villes est intenable. On a travaillé dans des bureaux qui étaient à un angle, il y avait des bouchons du matin au soir, ça klaxonnait. Un matin on s’est dit que ce n’était pas possible que la ville reste comme ça", raconte Marc Simoncini. Avant de poursuite : "alors on a parié sur le fait que les gens allaient changer leur mode de transport et que le vélo allait devenir le moyen préféré pour faire les 3km ou 4km qui sépare le domicile et le travail".

La bicyclette 2.0

Avec son associé, Marc Simoncini se lance dans la bicyclette 2.0 en 2019. La start-up Angel Bike vend, en effet, des vélos électriques remplis d’électroniques avec des systèmes d’antivol de pointe. Le prochain modèle coûte tout de même une petite fortune : son prix s'élève à 2.800 euros.

Et la mise est pour l’instant gagnante. Les demandes en vélo électrique ont largement augmenté depuis le début de la pandémie. De plus, les voitures ont de moins en moins leur place dans les centres-villes. Après Nantes, Chartres ou encore Grenoble, la capitale va elle aussi réduire la vitesse de circulation des véhicules dans le centre de Paris : une vitesse de 30km/h ne pourra pas être dépassé à partir de cet été. La mesure conforte l’entrepreneur. Il souhaite même que tous les moyens de transports, voitures comme vélo, soit limité à 30km/h en ville. Un cycliste ne peut pas, pour l’instant, dépasser les 25 km/h.