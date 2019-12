Le Var à nouveau placé en vigilance rouge : "C'est de l'angoisse", témoigne une habitante

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

"Si c'est comme ça tous les weekends, les sols ne pourront pas tenir." Les habitants du Var, comme ceux des Alpes-Maritimes, sont à nouveau menacés par une alerte rouge météo pour d'éventuelles inondations. La semaine dernière, quatre personnes avaient été tuées par lors des intempéries dans le Sud-Est. Emilie, une habitante de Roquebrune-sur-Argens, ne cache pas son inquiétude. "C'est de l'angoisse. Tout n'est pas rentré dans l'ordre, alors de nouvelles pluies, ça nous inquiète forcément."

"Ça a été très violent"

Le souvenir de la semaine passée entretient leurs craintes. "Ça nous fait peur car ça a été très violent la dernière fois. Nous, à Roquebrune, on a encore des dégâts un peu partout. Les cours d'eau sont assez hauts, et quand on passe dans les plaines, il y a encore de l'eau." Emilie a pris ses précautions. Chez elle, elle garde de l'eau, et de quoi tenir si elle ne peut pas sortir à cause de la montée des eaux. "La semaine dernière on ne pouvait pas sortir de chez nous. Il faut avoir à la maison de quoi tenir en cas de coupure électricité, et aussi mettre la voiture en sécurité, dans la partie la plus haute de la résidence."

Comme ses voisins, Emilie reste vigilante. Depuis une semaine, elle regarde les bulletins météo plusieurs fois par jour, pour être prête en cas de danger. "On a tous les yeux rivés sur la météo. Et on prie pour que ça ne déborde pas."