Intempéries dans le Sud-Est : le bilan monte à quatre victimes

Les services de sécurité et secours, engagés sur les inondations dans le Var, ont découvert à Tanneron deux corps sans vie et le véhicule du couple originaire de Grasse, qui était porté disparu. Cette découverte porte le bilan des intempéries dans le Sud-Est à quatre personnes décédées. Un premier corps avait été retrouvé dimanche matin au Muy. Un second corps avait lui été découvert sur la commune de Cabasse, dans une voiture.

Par ailleurs, un homme de 77 ans est toujours porté disparu sur la commune de Saint-Antonin-du Var, depuis samedi matin.

Un "épisode méditerranéen" d'une intensité rare

Victimes d'un "épisode méditerranéen" d'une intensité rare, les départements des Alpes-Maritimes et du Var ont été frappés par des pluies diluviennes assorties de vagues impressionnantes sur le littoral entre vendredi et dimanche.

À certains endroits du Var il est tombé l'équivalent de deux à trois mois de pluie en 24 à 48 heures. Toute la zone avait été placée en vigilance rouge par Météo France samedi et les sirènes avaient même retenti à Nice pour que les habitants restent chez eux.