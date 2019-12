Le trafic de la SNCF sera "très perturbé" et celui de la RATP "très réduit" ce weekend

Le trafic SNCF sera encore "très perturbé" par la grève contre la réforme des retraites samedi et dimanche, avec la moitié des TGV, 30% des TER et 20% des Transilien en circulation, a annoncé la direction. La SNCF prévoit de faire rouler un train Intercités sur quatre, tandis que le trafic international sera "perturbé", précise le groupe ferroviaire dans un communiqué. Pour les TER en direction de la Normandie, la réservation qui est "habituellement facultative, sera obligatoire" samedi et dimanche, prévient la SNCF.

En fin d'après-midi la SNCF a annoncé une bonne nouvelle aux parents d'enfants voyageant seuls. Alors qu'elle avait annoncé mercredi, pour des raisons de sécurité, la suspension pour le weekend de son service prenant en charge les enfants de 4 à 14 ans, celui sera finalement rétabli pour dimanche avec 5.000 places dans 14 TGV exceptionnels.

Trêve partielle

Le revirement de la SNCF a été "rendu possible à la suite de la trêve de Noël annoncée par une partie des conducteurs", selon la direction. Cette trêve n'est cependant que très partielle. Alors que le gouvernement espérait une pause de la CFDT-Cheminots, comme le souhaitait d'ailleurs Laurent Berger, le troisième syndicat des conducteurs a maintenu son appel à la grève car "les avancées obtenues ne sont pas suffisantes" pour garantir "l'intégralité des droits pour tous les cheminots au statut".

La CGT-Cheminots et SUD-Rail, première et troisième à la SNCF, avaient déjà décidé de continuer. Et si le bureau de l'Unsa ferroviaire, deuxième syndicat de la compagnie, a invité à "une pause pour les vacances", plusieurs de ses unions locales ne sont pas sur cette ligne.

A la RATP, l'Unsa laisse les assemblées générales "souveraines, se positionner"

A la RATP, l'Unsa (premier syndicat) préfère laisser les assemblées générales, "souveraines, se positionner". Les deux autres syndicats représentatifs, CGT (deuxième) et CFE-CGC (troisième), ont eux appelé à poursuivre.

En conséquence, le trafic sera "encore perturbé" samedi à la RATP, qui annonce huit lignes de métro toujours fermées, mais "avec une amélioration globale" tandis que dimanche le trafic sera "très réduit", indique vendredi la régie dans un communiqué. Samedi, la RATP concentrera ses efforts sur l'après-midi pour garantir un service minimum entre 13 heures et 18 heures pour les métros et entre midi et 18 heures pour les RER (1 train sur 2 sur le RER A et 1 sur 3 sur le B). Les tramways connaîtront un trafic "quasi normal" et 2 bus sur 3 circuleront.