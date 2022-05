Le temps vendredi : orageux au nord, vents forts sous orages en soirée dans le nord-est

Le temps sera à nouveau bien agité vendredi avec des orages assez forts attendus qui traverseront le nord du pays, annonce Météo France dans ses prévisions. Les premières averses débuteront tôt et tourneront rapidement à l'orage des pays de Loire à la frontière belge. Elles s'accompagneront d'une forte activité électrique et de chutes de grêle. À la mi-journée, ces averses orageuses se décaleront progressivement vers l'est. Des éclaircies seront présentes dès le matin sur la pointe bretonne et gagneront l'ouest normand à la mi-journée. En revanche, du Centre au Nord-Est et sur les Hauts de France, la situation restera à surveiller.

De nombreux orages éclateront jusqu'en fin d'après-midi. Les averses pourront être marquées et s'accompagneront de grêle et de rafales de vent. Dans la soirée, l'axe orageux concernera le Grand-Est. Les rafales de vent pourront être fortes et atteindre 80 à 90 km/h. De forts orages seront possibles, avec de la grêle par endroits.

Jusqu'à 33 à 35 degrés en Auvergne

Dans le Sud-Ouest et du Massif Central au Centre-Est, le ciel sera voilé. Quelques averses se déclencheront sur le relief des Alpes. Des nuages bas pourront résister du côté du littoral atlantique. Le soleil brillera dans le Sud-Est. Le vent d'Autan continuera à souffler dans son domaine avec des rafales entre 60 et 70 km/h. Le vent de sud sera sensible en vallée du Rhône avec des rafales atteignant les 80 km/h.

Côté températures, les minimales seront comprises entre 10 et 14 degrés sur un quart Nord-Ouest, 13 à 19 degrés ailleurs du nord au sud et jusqu'à 20 degrés sur l'Occitanie. Les maximales resteront fraîches près de la Manche avec 17 à 20 degrés. Le long de la côte atlantique et de la Bretagne aux Hauts de France, il faudra attendre entre 18 et 24 degrés. Sur le reste du pays, les températures seront plus chaudes avec 27 à 33 degrés, jusqu'à 33 à 35 degrés en Auvergne.