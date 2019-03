Le soutien des Français aux gilets jaunes baisse de huit points

L'approbation de la mobilisation des "gilets jaunes" dans l'opinion est en forte baisse (-8 points) après les graves violences survenues samedi sur les Champs-Élysées lors de l'"acte 18" à Paris, selon un sondage Elabe* diffusé mercredi. La violence est également plus fortement condamnée et nettement moins comprise, selon cette enquête pour BFMTV.

Quatre mois après le début de la mobilisation, 53% des sondés approuvent (soutien ou sympathie) le mouvement des "gilets jaunes", soit une baisse de 8 points par rapport à la mesure du 13 mars. Dans le détail, 24% (-3 points) des personnes interrogées soutiennent la mobilisation et 29% (-5) expriment de la sympathie. À l'inverse, le cumul opposition et hostilité est en hausse de 7 points, à 35%. Dans le détail, 16% (+1) y sont opposés et 19% (+6) y sont hostiles. Enfin, 12% des sondés (+1) sont indifférents à la mobilisation.

Un soutien globalement en baisse

Sociologiquement, l'approbation reste majoritaire auprès des classes populaires (65%, -2) mais ne l'est plus auprès des classes moyennes (49%, -5) et des retraités (44%, -16). L'approbation de la mobilisation chute aussi fortement auprès des femmes (51%, -11), des habitants des agglomérations de taille moyenne (50%, -10) et des habitants de l'agglomération parisienne (44%, -11).

À la suite du saccage samedi des Champs-Élysées, 84% des personnes interrogées affirment condamner les violences (+6 points par rapport à la mobilisation du 5 janvier). 28% des sondés déclarent comprendre les violences (-10 points) et 17% (-2) déclarent les condamner et les comprendre (deux questions distinctes dans le sondage).

70% des personnes interrogées estiment également que les manifestions des "gilets jaunes" se sont éloignées des revendications initiales du mouvement (+6 points par rapport au 13 février), contre 30% qui estiment qu'elles portent toujours les revendications à l'origine du mouvement (-6).

*Enquête réalisée en ligne les 18 et 19 mars auprès de 1.001 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.