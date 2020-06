Le site archéologique d'une cité romaine découvert... grâce à un radar

On ne sait décidément pas ce qu'il se cache sous nos pieds. La revue Antiquity révèle qu'une ancienne cité romaine, "Falerii Novi", dans le Latium, datant de 240 avant Jésus-Christ, a été cartographiée avec précision grâce à une technique très poussée de radar. Et donc sans déplacer une seule pierre. Les rues, les maisons, le théâtre, le temple : toutes les parties de la cité ont été découvertes sans les pinceaux des archéologues. "Ce qui est assez exceptionnel avec cette technique, c'est de pouvoir révéler une ville entière", confie l'archéologue Marc Bouiron.

Tracté par un petit quad, le radar a balayé plus de trente hectares et a même permis de détecter dans les profondeurs tout un réseau de canalisations en terre cuite. "Cela envoie des ondes dans le sous-sol à des profondeurs différentes. Elles se répercutent sur différents obstacles, cela revient à la surface et cela permet de voir la ville évoluer", détaille l'archéologue. "Avant on avait une vision à plat de tout type de maçonnerie, là on peut pratiquement faire de la modélisation en 3D. Ce sont des techniques très importantes et très intéressantes pour essayer de comprendre l'évolution des temps anciens."

Un gain de temps pour la recherche

Ces nouvelles techniques de radar sont aussi utilisées en Amérique Latine actuellement. Au Mexique, il y a quelques semaines, un immense site maya vieux de 3.000 ans est ainsi soudainement apparu sur les écrans des archéologues. Il était invisible auparavant, noyé dans la nature et confondu avec le paysage. L'utilisation des ondes a permis de gagner cinq à six années de recherche.

En France, cette technologie est aussi utilisée pour améliorer la cartographie du territoire. Elle a permis la découverte "par accident" d'un système de canaux et de fossés dans la région de Chambord, datant du système agricole médiéval.