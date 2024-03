Le saviez-vous ? Sur Leboncoin, on peut aussi trouver du travail !

Vous l’avez sûrement déjà utilisé pour acheter votre voiture ou même votre maison ou votre appartement. Sur le site Leboncoin, on trouve vraiment de tout, même du travail ! La plateforme relaie plusieurs milliers d’offres chaque mois dans une rubrique dédiée. Il fait même partie du top 5 des sites de recherche d’emploi les plus visités en France, selon Médiamétrie.

Chaque mois, plus de deux millions de Français consultent cet onglet : dans la rubrique "Emploi" du site Leboncoin, entre 50 et 100.000 offres sont disponibles en permanence. Et c’est grâce à ces dizaines de milliers de propositions qu’Asminah, auxiliaire de vie, a pu signer un CDI, il y a un an : "C'est une amie qui m'a dit que Leboncoin, il y a beaucoup d'offres d'emploi. J'ai postulé et au bout de deux-trois jours, j'ai eu directement une réponse".

Le bon emploi près de chez soi

Toutes recherches confondues, près d’un Français sur deux se connectent chaque mois sur Leboncoin. Et c’est aussi ce public, déjà convaincu, que le site a voulu attirer vers la rubrique "Emploi", en misant toujours sur le même atout : la proximité des offres avec les candidats, explique Pauline Roche, directrice du marché emploi sur leboncoin.

"Quand Leboncoin est né, un de nos engagements clés était que vous trouviez la bonne affaire au coin de la rue. Nous avons plus de 10.000 recruteurs de toute taille. De la même façon, en emploi, Leboncoin permet de trouver le bon emploi, dans la bonne entreprise, près de chez soi".

Si ce marché reste aujourd’hui dominé par France Travail, anciennement Pôle Emploi, avec près de 9 millions de visiteurs en janvier 2024, Leboncoin peut compter sur un public particulièrement fidèle. 70% des candidats qui cherchent un travail sur la plateforme le font exclusivement sur Leboncoin.