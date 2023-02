Salon de l’agriculture 2023 : billet, dates, tarifs et programme

Dates et lieu du salon de l’agriculture 2023

Le Salon de l’agriculture 2023 a lieu du 25 février au 5 mars, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris. Le salon sera ouvert tous les jours, de 9h à 19h.

Dates et horaires complets

-Samedi 25 février 2023 de 9h à 19h

-Dimanche 26 février 2023 de 9h à 19h

-Lundi 27 février 2023 de 9h à 19h

-Mardi 28 février 2023 de 9h à 19h

-Mercredi 1er mars 2023 de 9h à 19h

-Jeudi 2 mars 2023 de 9h à 19h

-Vendredi 3 mars 2023 de 9h à 19h

-Samedi 4 mars 2023 de 9h à 19h

-Dimanche 5 mars 2023 de 9h à 19h

Paris, Parc des Expositions

1, place de la Porte de Versailles

75015 PARIS

Quel est le prix du billet d’entrée au salon de l’agriculture ?

Les tarifs pratiqués pour les entrées au Salon de l’agriculture varient selon l’âge du visiteur ou sa situation pendant la visite. Les tarifs valables en 2023 sont les suivants (billetterie classique accessible en ligne) :

-Adulte – Plein tarif : 16€

-Enfants de 6 à 12 ans : 9€

-Enfants de moins de 6 ans : Gratuit

-Groupes de 15 à 49 adultes : 14€

-Groupes de 50 adultes et plus : 13€

La billetterie pour les groupes est également accessible sur le site du salon, avec d’autres offres adaptées.

Existe-t-il des tarifs réduits ?

Oui, des billets en tarif réduit peuvent être achetés directement aux caisses du Salon de l’agriculture 2023. Ces tarifs préférentiels sont destinés aux étudiants et personnes à mobilité réduite et ne peuvent être obtenus en ligne.

-Etudiants : 9€

-PMR : 11€

-Accompagnateur : 11€

Comment obtenir des billets gratuits ?

L’entrée au salon est gratuite pour les moins de six ans mais obtenir des entrées gratuites pour adultes sera un peu plus compliqué. Adressez-vous à votre comité d’entreprise pour connaître les possibilités ou participez aux différents concours lancés par des médias ou des organismes divers, quelques semaines à quelques jours avant le début de l’événement.

Comment aller au Salon de l’agriculture ?

Il est possible de venir au Salon de l’agriculture 2023 par plusieurs moyens : les transports en commun, la voiture, le Vélib’ ou le taxi.

Transports en commun

-Métro : prendre la ligne 12 et s’arrêter à la station "Porte de Versailles" ou la ligne 8, avec arrêt à la station "Balard" ;

-Tramway : Prendre les lignes T2 ou T3a, s’arrêter à la station "Porte de Versailles" ;

-Bus : ligne 80, arrêt « Porte de Versailles » ou ligne 39, arrêts "Desnouettes" ou "Porte d’Issy".

Accès en voiture et parkings

Depuis les autoroutes A1, A3, A14, A15 : Accès par le périphérique Ouest, prendre direction Paris ;

Depuis les autoroutes A3, A4, A6, A10 : Accès par le périphérique Sud, prendre direction Paris.

Depuis le périphérique : Sortir à "Porte de Versailles".

En 2023, les travaux aux alentours du Parc des Expositions réduisent considérablement le nombre de places de parking disponibles. Plusieurs parkings payants sont mis à la disposition des visiteurs, la liste est visible sur le site du salon.

Vélib’

Quatre stations de Vélib’ sont disponibles aux alentours du Parc des Expositions de Paris :

-Station 15049 : située au 2 Rue Ernest Renan ;

-Station 15107 : située au 42 Boulevard Victor ;

-Station 15061 : située au 12 Square Desnouettes ;

-Station 15126 : située Rue Ernest Renan / Parc des expositions.

Venir en taxi

Deux stations de taxi sont disponibles aux abords de la Porte de Versailles : une au Boulevard Lefèbvre et une au Boulevard Victor. Un numéro d’appel est joignable en cas de besoin : 01 45 30 30 30.

Programme du salon de l’agriculture 2023

Le salon est l’un des plus gros événements du Parc des Expositions et occupe tout l’espace disponible. Pour s’y orienter plus facilement, le parc a été divisé en quatre univers. Le plan est disponible sur le site du salon.

Elevage et ses filières

C’est dans cet univers que sont présentés les différents animaux liés à l’élevage, ainsi que les animaux de la ferme. C’est également dans cet univers que se déroulent les différents concours agricoles (qui, cette année, ne verront probablement pas de représentants de l’Aveyron).

-Pavillon 1 : Bovins, ovins, porcins, caprins

-Pavillon 2.1 : Chiens et chats

-Pavillon 4 : Ferme pédagogique

-Pavillon 5.2 : Elevages du monde

-Pavillon 6 : Chevaux et ânes

Cultures et filières végétales

Présentation de la grande culture, de tous les produits pouvant être jardinés en France, ainsi que du jardinage. Cet espace est disponible dans le pavillon 2.2.

Services et métiers de l’agriculture

Les leaders du monde agricole sont rassemblés au pavillon 4 pour présenter cinq secteurs du domaine :

-Agri’Tech

-Agri’Recrute

-Bois et forêt

-Environnement et énergies

-Mer et eau douce

Produits des régions de France, d’Outre-Mer et du Monde

Implanté dans différents pavillons, cet univers regroupe tous les produits gastronomiques du terroir et de nombreux restaurants pour découvrir les saveurs de France, d’Outre-Mer et du monde.

-Pavillon 2.1 : Patrimoine rural de France

-Pavillon 3 et 7.1 : Produits et saveurs de France

-Pavillon 5.1 et 5.2 : Agricultures du monde et leurs produits

-Pavillon 5.2 : Produits et saveurs d’Outre-Mer

Le Concours Général Agricole

Le Concours Général Agricole a été institué en 1870 et récompense depuis cette date le meilleur de la génétique animale et des produits français. Il permet aux produits du terroir français, aux produits laitiers, aux vins et éleveurs d’animaux de bénéficier d’une reconnaissance supplémentaire et de distinguer les futurs professionnels du secteur. Le concours a été divisé en trois catégories.

CGA des animaux

Huit espèces peuvent être représentées lors du concours général des animaux :

-Asine (Ânes)

-Bovine (Bœufs)

-Canine (Chiens)

-Caprine (Chèvres)

-Equine (Chevaux)

-Ovine (Moutons)

-Porcine (Porcs)

-Féline (Chats)

Les animaux sont jugés sur leur morphologie et sur la conformité de celle-ci aux standards de la race officiellement établis. En 2022, 1448 éleveurs ont représenté 2035 animaux de 352 races différentes.

CGA des produits et des vins

Le concours général des produits et des vins permet de juger les différents produits présentés selon leurs caractéristiques sensorielles et les qualités gustatives. Le jury est composé de professionnels,

de producteurs, de négociants, distributeurs et consommateurs avertis. Pas moins de 33 catégories sont jugées par ces professionnels. Pour les vins, quatorze régions viticoles sont représentées et seuls 25% des vins sont médaillés à l’issue du concours.

Concours des Jeunes Professionnels

Ce concours permet notamment de détecter et former les futurs professionnels du secteur de l’agroalimentaire grâce à cinq compétitions :

-Trophée international de l’enseignement agricole

-Concours de jugement des animaux

-Concours européen des jeunes professionnels du vin

-Challenge Equi-Trait

-Concours Jeunes Jurés des pratiques agro-écologiques