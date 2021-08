Le rappeur Akhenaton, positif au Covid, hospitalisé

Leader emblématique du groupe IAM, Akhenaton a été hospitalisé à Marseille le week-end dernier après avoir contracté le Covid-19, mais devrait pouvoir quitter l'hôpital ce mercredi, selon des informations de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui dément également les rumeurs d'une admission en soins intensifs. Toujours selon le média local, le musicien serait soigné dans l'unité de médecine aiguë polyvalente de l'hôpital de la Timone.

Ces dernières semaines, IAM avait été contraint d’annuler plusieurs concerts, d’abord parce que l’un de ses membres avait été identifié comme cas contact puis, plus récemment, parce que l’un des leurs avait été testé positif au Covid-19. L’identité de ce dernier n’avait pas été divulgué, mais il y a donc tout lieu de croire qu’il s’agissait d’Akhenaton, l’un des deux rappeurs les plus connus du groupe, avec Shuriken.

Des prises de position contre la vaccination obligatoire

Akhenaton, 52 ans, avait récemment fait parler de lui en prenant publiquement la parole pour s’opposer au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire de certains métiers, dont les soignants. "Il en va de nos libertés, il en va surtout de l’avenir de nos enfants. Nous aimerions aussi que les gens qui ont un tant soit peu de conscience dans le corps médical prennent enfin la parole. Que les journalistes qui vont dans un sens unique depuis un an et demi, qui ont une autre vue, l’expriment aussi", avait-il déclaré, face caméra, dans un message diffusé sur Twitter.

"Malheureusement, ces lois sont extrêmement dangereuses pour l’avenir de tout le monde. Il ne faut pas oublier que c’est ensemble qu’on trouvera des solutions. Vive la vie, vive l’amour, l’unité. Vive l’Humanité, je l’espère en tout cas."