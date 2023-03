Le patriotisme et l’engagement, deux notions qui parlent aux jeunes

C'est essentiellement durant les cours d'éducation morale et civique (EMC) que sont abordées les notions d'engagement et de patriotisme au lycée. En privilégiant davantage l'engagement au patriotisme, explique David Yendt, professeur d'histoire. "La notion de patriotisme est très datée. Et associer patriotisme et engagement, c'est vraiment revenir à une époque qui préfigure notamment les conflits de la Première Guerre mondiale et pas en des termes dans lesquels les choses se posent actuellement."

"Pour moi, chaque Français doit être prêt à prendre les armes"

Pourtant, cette notion de patriotisme parle aux jeunes comme à Maude, élève de terminale. "Pour moi, chaque Français doit être fier de sa nation et doit être prêt à prendre les armes si un jour on est en état de guerre. Cette notion s'est perdue. Je vois bien, du temps de nos grands-parents, il y avait le service militaire et tout le monde s'engageait pour la France. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et les jeunes, je les trouve un peu irrespectueux envers l'État et envers la France alors que c'est un pays qui a fait quand même beaucoup de choses pour nous."

"Le patriotisme c'est être capable de montrer son engagement"

Même chose pour Rémi, 17 ans, qui travaille dans des associations caritatives et a fait récemment un service national universel. "Le patriotisme, on a souvent tendance à penser que c'est démodé. Mais je pense qu'avant tout, c'est de pouvoir être capable de montrer son engagement sans avoir à seulement recevoir, c'est être aussi capable de donner."

Patriotisme et engagement, deux notions qui pour certains jeunes sont complémentaires et très actuelles.