Le passage à l'heure d'hiver présente-t-il encore des avantages ?

Le changement d'heure n'est plus vraiment avantageux en 2022. A l'origine, il permettait de faire des économies d'énergie. Mais aujourd'hui, comme les éclairages consomment bien moins qu'auparavant, les gains sont de plus en plus faibles et les économies de moins en moins intéressantes. Karima Delli, députée européenne EELV, est à l'origine d'une résolution pour abolir le changement d'heure en France.

Des économies sur l'éclairage alors que c'est surtout le chauffage qui consomme

"Le changement d'heure permet d'économiser environ 440 gigawattheures par an, ce qui représente à peu près l'éclairage des habitants d'une grande ville comme Marseille. Mais à l'échelle de l'Europe, ce n'est pas énorme", explique-t-elle sur Europe 1.

D'autant qu'avec le passage à l'heure d'hiver, les économies d'énergie se font sur l'éclairage, alors que ce qui consomme à cette période, c'est en grande majorité le chauffage. Et puis, ce que Karima Delli met en avant, ce sont tous les autres problèmes que ce changement d'heure implique, notamment en terme de sécurité routière.

L'abolition du changement d'heure n'est plus d'actualité

"Le fait de changer d'heure marque malheureusement un pic d'accidents sur la route parce qu'on est un peu plus fatigué et moins éclairé, et donc les personnes les plus vulnérables, les piétons, les cyclistes le deviennent davantage. Malheureusement, il y a un pic sur les accidents de la route", souligne-t-elle sur Europe 1.

Par exemple, si l'on prend uniquement les piétons, a mois de novembre, il y a 42 % d'accidents en plus que sur le reste de l'année. La cause principale, selon les enquêtes, est le manque de visibilité. Concernant l'abolition du changement d'heure, les citoyens européens se sont exprimés en sa faveur en 2019, mais la crise sanitaire est venue bousculer le calendrier. Aujourd'hui, le dossier en est au point mort.