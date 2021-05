Le nouveau fichier obligatoire d'identification des vélos monte en puissance

Le nouveau fichier obligatoire d'identification des vélos neufs, mis en place par la loi sur les mobilités de 2019, compte 75.000 cycles inscrits mais est en train de monter en puissance, a-t-on appris auprès de IN Groupe, la société qui a construit le fichier. Depuis le 1er janvier, la loi oblige tous les commerçants qui vendent un vélo neuf pour adulte à lui attribuer un numéro d'identification, et à l'inscrire dans le fichier national avec le nom et les coordonnées du propriétaire.

Le système a mis plus de temps que prévu à se mettre en place, mais il se développe rapidement, selon IN Groupe.

Objectif de 2 millions à la fin de l'année

"Les inscriptions atteindront les 100.000 courant mai", et "l'objectif de 2 millions" - soit grosso modo les ventes annuelles de vélos adulte en France - "sera atteint à la fin de l'année", a indiqué un représentant de la société. Pour attribuer les numéros d'identification dans le Fnuci (fichier national d'identification unique des cycles identifiés), les commerçants font appel à des opérateurs agréés, qui sont au nombre de 5 pour l'instant et bientôt 6 avec l'arrivée de Décathlon.

Les numéros sont inscrits sur le cadre du vélo par divers procédés techniques, du moins cher - l'étiquette autocollante résistante - aux formules plus sophistiquées comme le gravage par micropercussion ou la soudure chimique pour les vélos en carbone, selon le choix du client.

2,2 millions de vélos neufs vendus en 2020

IN Groupe a utilisé la blockchain, un protocole informatique qui a le vent en poupe, pour construire le fichier, afin de sécuriser les informations personnelles qu'il détient et éviter qu'elles ne soient détournées. "La blockchain permet de garantir la traçabilité de l'utilisation des données du fichier", a expliqué à l'AFP Olivier Schneider, le président de la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) co-responsable de la mise en place et de la gestion du fichier avec la fédération professionnelle Union sport et cycle.

En clair, c'est par exemple la blockchain qui permet de garantir que le fichier ne peut pas être utilisé par la police pour identifier à sa guise le propriétaire d'un vélo : par construction, le fichier ne pourra donner cette identité que lorsque le propriétaire aura signalé le vol de son vélo. En 2020, environ 2,2 millions de vélos pour adulte neufs ont été vendus en France.