Le nombre de bagages perdus à l'aéroport explose depuis la reprise du trafic

C'est la hantise de tous les voyageurs. En 2022, 26 millions de valises dans le monde ont été perdues, endommagées ou retardées suite à un voyage en avion, selon une étude de la Société internationale de télécommunication aéronautique (SITA), publiée ce mardi. Un bond conséquent en raison de la reprise du trafic aérien. Dans le lot de ses pertes, de très nombreux Français ont perdu leurs bagages.

"Cela nous a bouffé la moitié du séjour"

Stanislas, 20 ans, a été victime de ce désagrément. Pour son anniversaire en décembre 2022, sa famille a organisé un voyage d'une semaine en Finlande. Mais à leur arrivée, mauvaise surprise : toutes leurs valises ont été perdues. "En Finlande, à cette époque de l'année, il faisait entre -16 et -20 degrés. Cela nous a bouffé la moitié du séjour parce que sur deux trois jours, on ne pouvait pas faire toutes les activités qui étaient prévues puisqu'on n'avait rien pour se couvrir", explique le jeune homme.

La famille a été obligée de contacter la compagnie aérienne pour recevoir leurs valises trois jours plus tard. Et au-delà des remboursements parfois proposés aux clients concernés, ces pertes de bagages ont de lourdes répercussions sur les compagnies aériennes et les aéroports.

Arnaud Aymé, spécialiste des transports chez SIA Partners, pointe du doigt le fait qu'il faille embaucher plus de monde dans les services clients pour faire face aux réclamations des clients. "Quand ils sont mécontents, ils le font savoir, notamment sur les réseaux sociaux. Tôt ou tard, cela a un impact sur l'activité de la compagnie aérienne", souligne le spécialiste.

Pour réduire le nombre de bagages égarés, Air France expérimente un portique à l'aéroport Paris Charles de Gaulle depuis l'automne dernier. Il prend en photo les valises et développe une étiquette numérique pour les rechercher plus facilement en cas de perte.