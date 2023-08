Le PDG d'XL Airways dénonce la position de l'exécutif sur les questions écologiques liées au transport aérien

C'est une proposition qui séduit près de 41% de la population selon une étude de la société CSA pour Here. L'ingénieur et spécialiste du climat, Jean-Marc Jancovici, estime qu'il faudrait renoncer aux voyages en avion plus de quatre fois dans une vie, afin de lutter contre le réchauffement climatique. Les questions écologiques liées au transport aérien reviennent régulièrement dans le débat public mais selon Laurent Magnin, PDG de la compagnie XL Airways, le gouvernement tient une position trop peu lisible sur le sujet.

"On a un ministre des Transports qui, le lundi, nous dit : 'Ne prenez pas l'avion ou pas beaucoup' et le mardi, on a le ministre de l'Économie et des Finances qui nous dit : 'C'est génial, on a vendu 500 Airbus aux Indiens'. Il va falloir que l'on s'y retrouve un peu", estime-t-il.

"Un outil totalement indispensable au bon fonctionnement de la civilisation"

Pour Laurent Magnin, il est toutefois hors de question de balayer d'un revers de main les impératifs écologiques. "On est tous d'accord pour dire que le boulot fait par la parole écologique, pour nous bouger sur cette histoire de réchauffement climatique, est capital et vital", assure-t-il.

Et selon lui, le secteur aérien n'a nul besoin de se défendre face aux accusations d'atteinte à l'écologie dont il est parfois la cible. "C'est un outil totalement indispensable au bon fonctionnement de la civilisation. Le débat n'est pas de se défendre mais d'apporter les preuves de la progression du secteur aérien sur la bataille du réchauffement climatique. Et c'est ce qu'il fait", certifie Laurent Magnin.