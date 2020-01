Le mouvement des Gilets jaunes, événement le plus marquant de 2019 pour les Français

Rebelote en 2019. Les Français ont à nouveau choisi le mouvement des "Gilets jaunes" comme événement le plus marquant de l'année écoulée, affirme un sondage Ifop-Europe 1. "Il arrive à quasi égalité avec l'incendie de Notre-Dame, qui a suscité une émotion immense parmi les Français", précise Frédéric Dabi, directeur adjoint de l'Ifop, au micro d'Europe 1.

"Evénement fondateur"

Le mouvement des "Gilets jaunes" supplante de loin la mobilisation contre la réforme des retraites, et les mouvements sociaux qui ont marqué la fin de l'année 2019. Un résultat qui ne surprend pas Frédéric Dabi. "Cet Osni [comprendre "Objet social non identifié"] résonne chez les Français", souligne-t-il. Le directeur adjoint de l'Ifop voit dans ce mouvement social un "précipité" des craintes du pays : "Le déclassement, le sentiment de ne pas compter, la focalisation sur le pouvoir d'achat...", énumère-t-il.

Alors que les rassemblements des "Gilets jaunes" se font de plus en plus discrets, le sondage semble indiquer que les Français sont nombreux à garder en mémoire les impressionnants rassemblements, et les quelques débordements de la fin 2018 et de janvier 2019. Pour Frédéric Dabi, "cela reste un événement fondateur, et sans doute l’événement majeur du quinquennat d’Emmanuel Macron.