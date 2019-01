Le mouvement des "foulards rouges" vous divise

VOTRE AVIS

Aucun des trois grands oraux du président de la République, dans le cadre du "grand débat national", n’a encore suffi à stopper la grogne des "gilets jaunes". Samedi, l'acte 11 du mouvement de protestation a réuni 69.000 personnes, un chiffre qui marque toutefois une baisse sensible de la mobilisation par rapport à la semaine précédente (84.000), selon le comptage du ministère de l'Intérieur. La journée a été également émaillées de plusieurs incidents, notamment place de la Bastille à Paris, à Bordeaux, ou encore à Evreux.

En réponse et pour dénoncer les dérives des "gilets jaunes", un autre mouvement, celui des "foulards rouges" a marché dimanche dans Paris. Mais cette initiative citoyenne, qui se dit "non partisane", est considérée par certaines responsables politiques comme un mouvement pro-Macron. Nous vous avons demandés sur la page Facebook d'Europe 1 si vous compreniez la mobilisation des "foulards rouges". À 9h30 lundi, sur quelque 21.800 votants, vous étiez 54% à répondre "non", contre 46% de "oui".

Une manifestation contre les manifestations ? Sur la page Facebook d'Europe 1, plusieurs internautes considèrent le mouvement des "foulards rouges" comme un mouvement anti-manifestation, et tiennent à faire valoir un droit à manifester. "Je suis anti-'gilet jaune' et je trouve stupide le mouvement des 'foulards rouges'. On va donc manifester contre des manifestants maintenant. À quand les manifestants qui manifesteront contre les 'foulards rouges' qui manifestent contre les 'gilets jaunes' ?", ironise ainsi Maxime.

"Stop au blocage du pays et à la casse". À l'inverse, de nombreux commentaires saluent l'expression d'une opinion différente de celle des "gilets jaunes", qui ont largement occupé l'espace médiatique ces dernières semaines. "Ils ont raison de manifester, on en a marre des 'gilets jaunes', on parle toujours d'eux", s'agace ainsi un internaute. "Il est normal qu’après la monopolisation de l’espace public avec de nombreuses violences, certaines personnes qui ont le courage de leur opinion manifestent au nom de la majorité silencieuse", argue un autre. "Vive la France silencieuse qui va enfin s'exprimer pour dire stop au blocage du pays et à la casse. C'est uniquement ça le message : défendons la république !", peut-on encore lire sous la plume de Xavier.

L'expression d'un ras-le-bol. "Tous ceux qui sont républicains auront à cœur de soutenir cette marche. J'aime ma république et je veux qu'on arrête d'abîmer la France", écrit Martine. Certains affichent ainsi clairement leur soutien aux "foulards rouges", et font même état de leur opposition à certaines revendications des "gilets jaunes", comme la mise en place du référendum d'initiative citoyenne (RIC)." Des mois de manifestations pour réclamer qu'on applique la volonté sacrée du peuple. Sauf que ça existe déjà. Ça s'appelle les élections. Quand on perd, ça ne les rend pas anti-démocratiques", écrit Robert.