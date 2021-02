Le "hygge", un art de vivre danois qui permet de se connecter à soi et aux autres

INTERVIEW

Des bougies, des chaussettes épaisses, des vêtements confortables, un plaid, des gâteaux, une boisson chaude... mais surtout être ensemble. Voici le "hygge", un véritable art de vivre au Danemark, l'un des pays les plus heureux du monde selon plusieurs classements. Sur Europe 1, Malene Rydahl, autrice du livre Heureux comme un Danois, les 10 clés du bonheur publié en 2014, détaille ce concept pratiqué chaque jour et en toute saison dans ce pays nordique de 5,8 millions d'habitants.

"La traduction en 'français', ce serait du cocooning", explique l'autrice qui rappelle le fondement du "hygge": "être ensemble". L'objectif ? "C'est vraiment de ralentir, faire des pauses dans la journée, surtout le soir, pour créer des moments où l'on se connecte avec soi mais aussi avec l'autre", ajoute Malene Rydahl, née au Danemark. "Ces moments-là sont des moments où l'on cherche tout ce qui nous lie, pas ce qui nous différencie."

Bougies, plaids... mais pas seulement

De nombreux accessoires sont utilisés pour le "hygge", principalement des bougies, favorisant la diffusion d'une lumière douce, chaleureuse et réconfortante. Les Danois en consomment six kilogrammes par an, soit la plus haute consommation d'Europe. Les vêtements sont confortables, du pyjama à la chaussette, et l'intérieur est douillet. Boissons chaudes, sucreries, plaisirs culinaires viennent compléter le moment. Un véritable art de vivre dont la date de début n'a pas été identifiée, mais qui semble favorisé par le climat du pays et sa religion, le protestantisme, encourageant le rassemblement et la communauté, explique Malene Rydhal.

"Je me méfie un peu de dire en achetant des bougies, des plaids et des chaussettes chaudes vous allez créer un bonheur, parce que le concept est vraiment dans le fait de ralentir, faire une pause et d'être ensemble", assure cependant l'autrice, qui insiste sur la base de cette philosophie : se connecter avec soi et avec l'autre, "et passer un moment de pleine conscience". Pas question notamment de pianoter sur son téléphone ou de répondre à ses mails.

Moments de bienveillance et de douceur

"Le mot 'hygge' est un terme qu'on utilise dans la langue danoise à la fréquence de 'sympa' en français. Il traduit quelque chose de très chaleureux", ajoute-t-elle. Si le "hygge" donne l'impression d'un calfeutrage pour faire face à l'hiver rugueux, il se pratique en réalité partout et en toute saison. "Aujourd'hui on arrive aussi à faire du 'hygge' l'été, typiquement assis par terre dans un parc, avec une bière en bouteille."

"Ce ne sont pas des moments de grands débats, ce sont des moments bienveillants, doux", conclut l'autrice danoise. "La douceur est quelque chose dont on a besoin. Le regard bienveillant de l'autre, sans essayer de se comparer ou gagner sur l'autre."