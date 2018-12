Le "gilet jaune" Christophe Couderc juge "prématurée" une liste aux européennes

INTERVIEW

Le lancement d’un "rassemblement gilet jaune citoyen", annoncé lundi par le chanteur Francis Lalanne en vue des élections européennes, divise au sein du mouvement. Le "gilet jaune" Christophe Couderc a jugé cette initiative "prématurée", mardi soir sur Europe 1. "C’est beaucoup trop prématuré, le mouvement est à peine naissant. Sa force est d’être apolitique et de bousculer le système. Quand on prend la température sur les groupes de 'gilets jaunes', il y a un consensus très fort contre ce type de proposition", a estimé l’ancien intermittent du spectacle.

"Certains pensent que les européennes constituent une opportunité d’être tête de liste, mais je trouve cela malsain. Ce n’est pas le moment de nous faire entrer dans le système et dans un mode de fonctionnement institutionnel, qui n’est pas du tout celui des ‘gilets jaunes’", a poursuivi Christophe Couderc.

"Les gens veulent vivre de leur travail". Le "gilet jaune" a justifié son opposition par sa déception vis-à-vis des mesures annoncées par Emmanuel Macron, qu’il estime ne pas être à la hauteur. "Il faut laisser du temps au temps. Le mouvement est en pleine effervescence. Quand on regarde de plus près, on n’a rien obtenu (d’Emmanuel Macron). Ces types de mesures sont en décalage total avec ce que les gens veulent. Les gens veulent vivre de leur travail, via une hausse des salaires. On ne veut ni la charité, ni l’aumône, mais une politique de la demande", a déclaré Christophe Couderc.

"On veut des mesures beaucoup plus fondamentales, notamment sur l’évasion fiscale et la justice fiscale. La question n’est pas de payer moins d’impôts et moins de taxes, mais qu’ils soient répartis justement."