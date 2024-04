Le designer du tout premier TGV, Jacques Cooper, est mort, a appris l'AFP mercredi auprès du constructeur de trains Alstom, où il a travaillé dans les années 1970 et 1980. Il restera comme l'homme qui a donné au TGV sa silhouette distinctive, avec son nez effilé et aérodynamique et sa première livrée orange, devenue mythique dans l'univers ferroviaire français.

Apparition du premier TGV couleur orange à la gare de Lyon, en 1981

Jacques Cooper a d'abord imaginé le style du tout premier "turbotrain", le TGV-001, un prototype conçu en 1972 pour permettre au train d'atteindre des vitesses entre 250 et 300 km/h, encore inédites à l'époque. Ce TGV ne sera jamais mis en service commercial, mais lors du lancement du tout premier train à grande vitesse entre Paris et Lyon, Jacques Cooper sera à nouveau chargé de son dessin et s'appuiera largement sur le style du TGV-001.

>> LIRE AUSSI - Découvrez des images exclusives du premier TGV américain, construit par Alstom

La silhouette comme le coloris orange sont conservés et en 1981, le TGV fait son apparition en France, gare de Lyon, à Paris, sous les yeux du président de la République de l'époque, François Mitterrand. C'est le début d'une aventure ferroviaire qui marquera la France en réduisant considérablement les durées de déplacements dans le pays. Le TGV deviendra un symbole de fierté nationale régulièrement brandi par les dirigeants du pays pour illustrer la réussite industrielle de la France.

"Il aura marqué à jamais le secteur ferroviaire", salue Alstom

"Nous sommes émus chez Alstom, en apprenant la disparition de Jacques Cooper", a déclaré à l'AFP son PDG Henri Poupart-Lafarge. "Il aura marqué à jamais le secteur ferroviaire, en dessinant notamment le nez caractéristique du TGV orange, qui a ouvert la voie à la grande vitesse en France. Nous adressons nos pensées à sa famille et à ses proches", a-t-il ajouté.

Né en 1931, Jacques Cooper avait 93 ans. Au cours de sa carrière, il a également dessiné des tracteurs ou des hélicoptères avant de se spécialiser dans le matériel ferroviaire "dont le design extérieur deviendra sa grande spécialité" d'après une biographie intitulée "Cooper, l'homme qui dessina le TGV". Jacques Cooper compte d'autres réalisations importantes comme la Porche 914-6 Murène - dont il s'inspirera pour le design du TGV - pour Heuliez et les métros de Santiago et du Caire.

Plus de 40 ans après l'apparition du TGV en France, la SNCF s'apprête à recevoir d'ici à la fin 2025 une nouvelle génération de trains à grande vitesse, les TGV-M, dont le design extérieur conserve globalement les lignes et formes imaginées par Jacques Cooper dans les années 1970.