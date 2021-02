Le daoud bacha de Liza et Ziad Asseily

Amoureux de la cuisine orientale ou simples curieux, vous allez être servi avec la recette de cette spécialité libanaise incontournable : le daoud bacha. Une recette à base de boulettes d'agneau au blé. Mais comme on est audacieux dans l'émission La Table des bons vivants de Laurent Mariotte, nous avons tenté de reproduire la recette de Liza et Ziad Asseily, les propriétaires du restaurantLiza Paris, qui mêle tradition et originalité, notamment grâce à l'ajout de mélasse de grenade à la place de la sauce tomate. Un délice qui rappelle des souvenirs à l'invité du jour de l'émission Ibrahim Maalouf !

"C'est mon plat préféré"

Avec ses épices et ses oignons fondus, le daoud bacha a séduit depuis longtemps Ibrahim Maalouf. "C'est mon plat préféré, j'adore ce plat depuis que je suis tout petit", assure le trompettiste. Parmi les autres plats libanais incontournables, il y a le taboulé. "Mais attention, dans le taboulé libanais, il y a beaucoup de persil plat avec du boulghour et de la tomate ainsi que du citron", précise le musicien. "L'autre plat incontournable, le riz à la libanaise. C'est un riz mélangé avec des vermicelles." De quoi réveiller notre appétit et notre curiosité.