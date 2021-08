Le Côte d'Opale, un ferry géant pour relancer le trafic transmanche

REPORTAGE

C’est le plus grand ferry de la Manche. Le Côte d’Opale, bateau de la compagnie danoise DFDS relie Calais à Douvres. Sa mise en circulation est prévue dès lundi prochain. Il fera cinq allers-retours tous les jours entre Calais et Douvres. Europe 1 a assisté à son inauguration.

"Passer une heure dans des conditions extraordinaires"

Le bouteille de champagne se brise à l’avant du Côte d'Opale, un ferry blanc et bleu long de 214 mètres, soit deux fois la longueur d'un terrain de football. "Ca fait chaud au cœur, c'est le plus grand navire qui va opérer sur le détroit", affirme David Poisson, l'un des commandants. "On a doublé la capacité passagers et aussi la capacité d’import, en marchandises, et en véhicule…"

140 poids lourds, 250 voitures, 1000 passagers au maximum…. À l’intérieur, sont proposés un salon de détente, des restaurants et, avec le Brexit, une grande boutique duty free. "Vous savez, avant, les ferrys transportaient, mais on ne prenait pas soin des voitures et des passagers", explique Jean-Marc Puissesseau, président du port de Calais. "Aujourd'hui, tout à été fait pour offrir les meilleurs conditions pour passer une heure dans des conditions extraordinaires."

C'est officiel !



Le Côte d'Opale effectue actuellement son voyage inaugural en direction de Douvres et fait désormais partie de la flotte DFDS. ⛴️ pic.twitter.com/XJm4nkWcNz — DFDS France (@DFDSFRANCE) August 4, 2021

"Le variant Delta a un peu ruiné nos espoirs"

Avec ce navire tout neuf, la compagnie souhaite un retour de l’activité transmanche. Pas uniquement de la marchandise, mais aussi des touristes. "Certes, 85% de notre activité est basée sur le fret, mais on espérait revoir des passagers cet été", exprime Toren Carlsen, directeur général de DFDS. "Peut-être qu’ils reviendront d’ici 2-3 semaines", poursuit-il. "On en aurait bien besoin, même si le variant Delta a un peu ruiné nos espoirs."

En effet, les restrictions sanitaires sont toujours très contraignantes. Mais avec la levée de la quarantaine de dix jours pour les voyageurs arrivant de France, le patron espère rentabiliser au plus vite son investissement.