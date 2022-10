«Le contact est plus facile», à Blagnac, les jeunes renouent avec la police grâce au sport

REPORTAGE

C'est un peu le retour de la police de proximité. À Blagnac près de Toulouse se déroulait cette semaine le Raid Prox' Aventure, une manifestation à destination des jeunes pour aller à la rencontre des forces de l'ordre, découvrir leur mission et faire du sport tous ensemble. Les ateliers se déroulaient sur l'esplanade de Bélisaire en plein cœur du quartier populaire de Blagnac.

"On arrive à casser un petit peu les clichés"

Sur le stand de l'armée de terre, un parcours du combattant a été mis en place. Les instructions fusent : "tu te mets à plat ventre et tu rampes". Un peu plus loin, Samaïl, gardien de la paix, anime une activité d'escalade. "Je ne suis pas professeur, je suis policier à Paris dans le 20e arrondissement. Avec moi, c'est un stand d'escalade." S'il est aujourd'hui dans le Sud-Ouest de la France, Samaïl ne regrette pas la capitale. "C'est plaisant, je suis épanoui dans mon travail."

Stupeur chez les jeunes CM1 en face de lui, comme Aïta. "Moi je suis très choquée s'il y a des policiers, parce que j'ai très peur des policiers". Pour Samaïl, c'est l'occasion de se rencontrer en dehors de ses missions de sécurité pour mieux se comprendre. "On intervient dans un autre cadre où on est vu différent pour les jeunes. Ils nous voient en tee-shirt et en survêtement. Le contact est déjà plus facile. On arrive à casser un petit peu les clichés."

© Benjamin Peter / EUROPE 1

Renforcer le lien

Sur un autre stand, quelques conseils de bonne pratique numérique. "Il faut que vos parents mettent en place des contrôles parentaux". Plus loin, un autre groupe peut revêtir une tenue de pompiers. C'est Julie, brigadier à Paris le reste de l'année, coordonne ce Raid Prox' Aventure. "Prox" pour renforcer la proximité. "On monte ce dispositif afin de pouvoir expliquer notre travail, mais aussi renouer par le sport parce que le sport est vecteur de valeurs. Dans nos missions premières de police, organiser un match de foot, ça ne se fait pas. Dans l'association, c'est du temps qu'on prend à côté, sur notre temps libre, pour travailler sur ce lien."

Ces rencontres et ces ateliers servent aussi à susciter des vocations. "Moi je veux devenir policier", a-t-on notamment entendu au cœur de la manifestation.