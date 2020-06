Play-offs, coefficients et défis techniques : bienvenue au championnat de France de barbecue

INTERVIEW

C'est l'histoire d'une "véritable passion française" à laquelle de nombreux concitoyens s'adonnent une fois les beaux jours revenus : le barbecue. Magie de la grillade, plaisir de la flamme, bonheur des braises... Pour célébrer le "loisir d'extérieur préféré des Français" dans cette période particulière, les organisateurs du championnat de France de barbecue ont reporté la finale aux 12 et 13 septembre prochains, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, en Camargue. Jean-François Dupont, l'une des personnes à l'origine de ce concours d'un genre particulier, raconte lundi au micro d'Europe 1 comment ce rendez-vous s'est transformé, avec une nouvelle épreuve.

Un concours... à distance

Il y a d'abord eu le "home sweet BBQ contest", un concours organisé du 20 mars au 4 mai, avec des règles originales pour les participants. Grâce à ce tournoi à distance, confinement oblige, "les gens ont pu cuisiner chez eux, réaliser un petit dossier multimédia et nous l'envoyer", affirme Jean-François Dupont. "Alors évidemment, il manque une chose essentielle, c'est le goût. Mais on a reçu des dossiers absolument formidables, hyper appétissants, où chacun a fait sa recette pas-à-pas, a montré sa cuisson et sa technique."

Attention, le mot technique n'est pas ici galvaudé : le dressage de l'assiette est noté coefficient 3, la cuisson coefficient 2,5, l'originalité coefficient 2, avec même un bonus pour la présentation, de 1 à 5 points.

L'"esprit barbecue" coefficient 2,5

Et avant la grand-messe des Saintes-Maries-de-la-Mer, organisée à la fin de l'été, des "play-offs" vont être "ouverts à tous" : "Quatre équipes vont concourir en même temps, en live, sous les yeux du public et du jury. Le jury désignera le meilleur candidat. On va s'occuper jusqu'au mois de septembre pour que la passion du barbecue perdure", souligne Jean-François Dupont, qui a une préférence pour le barbecue au charbon, qui donne à la viande un goût fumé "inimitable".

Car si le barbecue se vit depuis 2013 au travers d'un championnat hexagonal, cela reste avant tout un "esprit", défend l'organisateur : "On est la seule compétition dont la finalité est de faire un repas ensemble après l'épreuve. Ils sont concurrents sur l'épreuve, mais après ils sont tous amis. Ce sont cet esprit de convivialité, ce partage et cette originalité qu'on doit ressentir." Preuve que "l'esprit barbecue" est ici fondamental, il est même noté coefficient 2,5.