Le Casino de Vénissieux repris par un supermarché 100% halal, un député du Rhône et le maire de la ville s'insurgent

Le magasin Casino, c'est le point de repère des Minguettes, présent depuis 56 ans. Mais dans dix jours, la grande surface fermera ses portes. Et son remplaçant annoncé par un magasin de l'enseigne Triangle, surpermarché Halal, ne fait pas l'unanimité à Vénissieux.

En effet, ce commerce 100 % halal ne vendra ni alcool ni porc et cela ne plaît pas à la maire de la ville, la communiste Michèle Picard. "Ça va à l'encontre de tout ce qui est fait par les pouvoirs publics depuis des décennies sur le plateau des Minguettes. L'État, la Métropole, la Ville... Nous mettons des moyens humains et financiers très importants en faveur du vivre ensemble, en faveur de la mixité sociale et culturelle. Donc, je considère qu'il doit y avoir une alimentation générale pour que tout le monde, quelle que soit sa façon de s'alimenter, puisse trouver tous les produits qui lui correspondent", explique le premier édile.

Un sentiment partagé par de nombreux habitants, peu importe leur religion. "Je trouve que ce n'est pas normal. Il en faut pour tout le monde, pas juste une communauté", confie Marie-Claire. "Il faut de tout, quand même à Vénissieux !", estime Hamida. "Jusque-là, il n'y avait pas ces polémiques, halal ou quoi que ce soit. Comment dire... ça met des barrières entre les gens. Vous savez, depuis des années, les mamies, de toutes communautés, font leurs courses ici, tranquilles. Et tout ça, ça va disparaître ? C'est vraiment dommage", ajoute une autre. Même le député LFI de la circonscription s'y est mis en écrivant au gouvernement pour l'informer de la situation.