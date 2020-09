Le "buddy", une solution pour accueillir les nouveaux dans une entreprise

L'arrivée dans une nouvelle entreprise peut être un moment de stress. Pascal Corpet, cofondateur de Bayes Impact, a voulu faciliter ce moment en associant un buddy à chaque nouvel arrivant. Une solution pour une meilleure cohésion de l'équipe parmi d'autres évoquées lors du deuxième forum sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui se tient vendredi à Giverny et dont Europe 1 est partenaire.

Un référent pour la culture d'entreprise

Un buddy, c'est un copain, un pote, en anglais. Mais dans l'entreprise de Pascal Corpet, cela va être un "copain d'intégration" qui va introduire le nouvel arrivant "à toute la culture et la richesse de l'entreprise". Le buddy est un référent "pour l'atmosphère en entreprise. Pour tout ce qui est du travail, de l'administratif ou du technique c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe", précise le cofondateur de Bayes Impact.

L'important pour que cette relation marche, "c'est qu'il n'y ait pas du tout de lien hiérarchique, le buddy a pour mission de mettre à l'aise et pas de juger", spécifie Pascal Corpet. Après un mois passé dans l'entreprise le nouvel arrivant fait un point sur "comment il se sent, comment il a vécu l'intégration". Un retour d'expérience non seulement au buddy, mais à toute l'équipe, "pour voir ce qu'on peut améliorer et ce qu'on peut changer".

Pour l'accompagnant, "c'est intéressant de prendre un peu de recul, de voir l'entreprise par l’œil du nouveau". Cela permet de voir "ce qui a changé, parce que parfois tout n'est pas rose pour les nouveaux", conclut Pascal Corpet.