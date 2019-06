Le brevet des collèges 2019 reporté à cause de la canicule

C'est l'une des conséquences très concrètes de la canicule qui s'abat en France cette semaine : le brevet des collèges, initialement prévu jeudi et vendredi, est reporté à lundi 1er et mardi 2 juillet. La semaine prochaine, la température devrait être inférieure de quelques degrés aux prévisions pour jeudi et vendredi.

L'Outre-mer pas concerné

Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer l'a annoncé lundi après-midi, au début d'une semaine marquée par de très fortes températures dans la majeure partie du pays. De jeudi matin à vendredi après-midi, pas moins de 800.000 élèves devaient plancher sur quatre épreuves : français, mathématiques, histoire-géo et sciences.

Canicule: Jean-Michel Blanquer annonce le report des épreuves écrites du brevet des collèges au 1er et 2 juillet pic.twitter.com/rj6PDR57dL — BFMTV (@BFMTV) 24 juin 2019

"La France connait un épisode de chaleur qui est historique, à rapprocher du pic de chaleur de 1947 ou 2003", a rappelé le ministre, qui a précisé que ce report ne concernait pas l'Outre-mer, où les sujets de secours seront utilisés. Le ministre a par ailleurs précisé que le lieu et l'ordre des épreuves restaient les mêmes. "Je sais que ces changements pourront perturber l'organisation des familles", a-t-il concédé, mettant en avant la "sécurité des élèves" de Troisième.

Vers des fermetures d'école ?

Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Éducation nationale a par ailleurs indiqué que les autres épreuves, comme les oraux du bac de français pour les élèves de Première, ne seraient elles pas reportées. "Après échange avec des élus", des écoles pourraient être fermées en raison de la chaleur.