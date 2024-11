Le bitcoin bat des records avec une cryptomonnaie qui a dépassé la barre des 84.000 dollars

Une semaine après l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche, les marchés continuent d’évoluer dans le vert. Le bitcoin aussi ! Après avoir dépassé la barre des 80 000 dollars pour la première fois ce week-end, la cryptomonnaie a battu un nouveau record hier, à 84 000 dollars. Son cours a bondi de 12% depuis l’élection du candidat républicain. Mais alors comment l’expliquer ?

Volonté de déréguler

D’abord Donald Trump a montré une certaine proximité avec le monde de des cryptomonnaies pendant toute sa campagne. Il a même lancé, lors d’une conférence début août : "ne vendez pas vos bitcoins", comme une promesse faite aux détenteurs de la cryptomonnaie … dont l’euphorie se reflète aujourd’hui dans l’envolée du Bitcoin.

Deuxième raison de cette envolée du Bitcoin : le candidat républicain a basé toute une partie de son programme sur la dérégulation, notamment des cryptomonnaies. Un argument de campagne qui nourrit beaucoup d’espoirs estime Andrea Tueni, responsable des activités de marché chez Saxo Banque : "C’est un secteur où il y a encore des barrières à l’entrée. Trump a une volonté de casse ces codes en termes de réglementations. Et ça, c’est vu aujourd’hui par les analystes et les investisseurs comme un élément extrêmement positif".

Le Bitcoin, valeur refuge face à une politique inflationniste

Dernière explication derrière l’envolée du Bitcoin des derniers jours : le programme que souhaite appliquer Donald Trump. Le programme du président élu est un programme inflationniste avec la hausse voulue des droits de douane. Si Donald Trump applique bel et bien son programme, pour beaucoup d’investisseurs le Bitcoin jouera le rôle de valeur refuge comme l’or : "Le bitcoin, on l’a vu pendant cette période d’inflation qu’on a connue, qu’on a traversée et qui est toujours d’actualité : ça a été un investissement pour lutter justement contre l’inflation. C’est vrai qu’on a un scénario en plus qui fait que Donald Trump aura les pleins pouvoirs : il a la majorité quasi assurée au Congrès, donc majorité au Sénat assez large, une majorité qui semble se dessiner aussi à la Chambre des Représentants. Donc il n’y a pas beaucoup d’obstacles qui vont l’empêcher de mettre en place son programme. Et donc son programme il a un aspect positif pour le Bitcoin, c’est la dérégulation, et l’autre aspect positif, cette fois ci à plus long terme, qui peut continuer d’alimenter le mouvement, c’est sa politique qui est inflationniste et le Bitcoin qui peut jouer le rôle de couverture contre l’inflation dans ce cas de figure", complète Andréa Tueni.

En un mois, le cours du Bitcoin a déjà augmenté de 40%. Certains experts n’excluent pas qu’il franchisse la barre des 100.000 dollars avant la fin de l’année…