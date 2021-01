L'amicale des pompiers de Limoges s'excuse après son calendrier jugé sexiste

L'amicale des pompiers de Limoges a reconnu "une grande maladresse" et a dû présenter ses excuses après l'émoi suscité par la publication d'un calendrier aux photos jugées sexistes, a appris vendredi l'AFP dans un communiqué. En cause, trois photos mettant en scène une ancienne Miss Limousin. On la voit se maquiller, portant casque de pompier, robe longue et talons aiguilles, ou bien allongée sur un paddle dans une position suggestive ou encore à califourchon sur un secouriste.

"Une erreur et une grande maladresse"

"Nous réalisons que nous avons commis une erreur et une grande maladresse en termes de communication. Notre volonté première était de se démarquer cette année en éditant un calendrier très atypique et nous avons voulu surfer sur une tendance actuelle en proposant un concept un peu 'sexy'", écrit l'amicale dans son communiqué publié jeudi.

"Notre objectif n’était pas de choquer ou de donner une image négative voire dévalorisante des femmes, au contraire les sapeurs-pompiers de Limoges et plus généralement de la Haute-Vienne, ont le plus grand respect pour les femmes dont un certain nombre porte l’uniforme et honore nos rangs de sapeurs-pompiers", se défend encore l'amicale dans son communiqué.

"A l’encontre des valeurs des pompiers"

"Cela fait du mal à la profession. C’est sexiste, vulgaire, choquant, inadmissible", reconnaît un officier préférant rester anonyme. "Des habitants ont appelé le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) pour se plaindre de la publication. Et ils ont bien fait, je les comprends", continue-t-il.

Pierre Allard, président du SDIS 87, a reconnu que ces images allaient "à l’encontre des valeurs des pompiers" tout en indiquant que la responsabilité relevait uniquement de l’amicale. "Le SDIS ne peut pas cautionner cela". "L'Amicale est une association et le service communication ne valide pas les photos publiées dans le calendrier, ce n'est pas notre rôle", souligne-t-on au sein du SDIS.

Sancia Terrioux et Patricia Gaucher, respectivement juriste et directrice au Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (Cidff) du Limousin, ont dénoncé à travers ce calendrier "un sexisme ordinaire, qui ne fait pas de bruit, ni de mal, mais façonne une certaine image de la femme". "La femme représentée est frivole, superficielle et en toutes circonstances, elle se pomponne", regrettent les deux salariés du Cidff. L'amicale a fait savoir qu’elle ferait un don à une association locale de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes.