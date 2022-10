Laïcité : dans le Haut-Rhin, un professeur menacé de mort après avoir évoqué «Charlie Hebdo»

Dimanche, le 16 octobre, cela fera deux ans que Samuel Paty a été assassiné. Ce professeur d’histoire-géographie a été décapité devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine parce qu’il avait montré des caricatures de Mahomet issues de Charlie Hebdo à ses élèves lors d’un cours sur la liberté d’expression. Un événement qui avait ému et indigné toute la France.

Deux ans plus tard, les atteintes à la laïcité sont de plus en plus nombreuses dans les établissements scolaires selon le ministère de l’Éducation nationale : plus de 300 rien qu’au mois de septembre. Et parfois encore, des professeurs sont attaqués pour les mêmes motifs. La semaine dernière encore, dans un lycée de Thann dans le Haut-Rhin, un enseignant a été pris à parti par l’une de ses élèves à l’issue d’un cours sur la laïcité.

L'enseignant menacé de mort par l'oncle de l'adolescente

La jeune fille de 15 ans aurait critiqué Charlie Hebdo, les caricatures de Mahomet et plus ou moins approuvé l’attentat qui a frappé le journal en 2015. L’enseignant aurait ensuite été menacé de mort par l’oncle de l’adolescente, en prononçant plusieurs fois le nom de Samuel Paty. Cet homme de 39 ans a été mis en examen et l’affaire a suscité beaucoup d’émotions au sein de ce lycée.

"Ses cours étaient très bien"

Dans ce lycée de 950 élèves, réputé calme, tout le monde est frappé par cette affaire et ceux qui ont déjà eu ce professeur en cours sont unanimes : "Moi, je trouve que c'est un professeur très ouvert d'esprit, assez à l'écoute de ses élèves", "on n'a jamais eu de problème avec lui", "ses cours étaient très bien, très structurés", "il ne dénigre personne, il est toujours de bonne humeur et il nous enseigne ce qu'il a à nous enseigner, c'est tout".

"Il y a certaines mentalités qu'on peut changer"

Une élève qui critique l'interdiction du port du voile, Charlie Hebdo, ses caricatures du prophète et son oncle qui menace l'enseignant en citant Samuel Paty, tout donne aux jeunes l'impression qu'en deux ans, on en est finalement au même point. "Il y a certaines mentalités qu'on peut changer, pour certaines personnes, c'est encore normal de faire ça. C'est quand même quelque chose de grave. Ce qui est bizarre, c'est que Samuel Paty c'était arrivé loin", témoigne cet élève qui s'étonne de voir ce genre d'affaire autour de lui.

"Quand on se dit qu'on est à Thann quand même, il y a 10.000 habitants... Ça peut arriver partout", regrette aussi ce lycéen. Jeudi, le proviseur du lycée a fait lire un texte à tous les élèves pour leur rappeler l'importance des valeurs républicaines.