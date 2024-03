L'affiche des JO exposée au musée d'Orsay : que disent les visiteurs des symboles oubliés ?

Tout juste dévoilée, l'affiche officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 est sous le feu des critiques. Pourquoi ? Notamment en raison de l'absence du drapeau français et de la disparition de la croix au sommet du dôme des Invalides. L'œuvre d'Ugo Gattoni, exposée sous la nef du musée d'Orsay jusqu'à dimanche, fait couler beaucoup d'encre et interpelle certains visiteurs.

"Si l'histoire chrétienne fait partie de l'histoire du pays, pourquoi l'enlever ?"

C'est sur un panneau XXL de cinq mètres sur quatre que trône l'affiche des Jeux olympiques. La disparition de la croix au sommet du dôme des Invalides choque Thomas, étudiant de 25 ans. "Si l'histoire chrétienne fait partie de l'histoire du pays, pourquoi l'enlever ? Ça devient volontaire, on enlève des choses sur des bâtiments, j'y suis vraiment opposé", lance-t-il.

L'absence de cette croix interroge aussi Patrick, la cinquantaine. "Ce n'est pas un oubli, c'est volontaire. Ils auraient dû la laisser puisqu'elle y est. Je ne vois pas qui ça peut gêner, il y a des églises partout en France", s'interroge-t-il. Même constat pour Pierrette, une Lilloise de passage à Paris. "Je ne suis pas choquée en tant que croyante, mais on met les choses dans leur réalité, donc dans la réalité, il y a la croix", glisse-t-elle. La charte des Olympiades proscrit toute démonstration ou propagande politique, religieuse ou raciale.

"Je n'avais même pas fait attention"

Une croix qui disparaît et un drapeau français qui manque pour Pauline : "Les couleurs de la France ne ressortent pas, ils auraient pu en mettre un mais ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangé, je n'avais même pas fait attention", avoue-t-elle. Des visiteurs troublés, parfois attristés qui comprennent que le sujet fasse polémique.

Le drapeau japonais, brésilien ou britannique ne figurait pas non plus sur les anciennes affiches des JO

À noter que selon l’article 50 de la Charte des Jeux olympiques, aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique. Le drapeau japonais ne figurait pas sur l’affiche des Jeux olympiques de Tokyo de 2020, pas plus que la bannière du Brésil apparaissait sur celle des JO de Rio en 2016. Même chose pour les JO de Londres quatre ans plus tôt.