Lactalis : à Douai, des éleveurs mettent la pression avant la reprise des négociations en vidant les rayons

Des rayons vidés et des caddies remplis de lait, de beurre, de fromage, de yaourt… Tous de la marque Lactalis et parfois, en promotion. Cela écœure des agriculteurs, venus manifester dans un hypermarché de Douai, dans le nord de la France, comme Ludovic, éleveur laitier.

"Si on n'est pas écouté, on videra encore des produits dans d'autres hypermarchés"

"Ça nous fait un peu chier, car nous, on n'a rien de plus et eux, c'est juste pour faire du business. Après ce sont des produits de la marque, mais c'est surtout quand on voit les tarifs qu'on est dégoûté. Le lait de la marque Lactel coûte 1,26 euro, alors que nous, on touche 40 centimes. Il y a un petit problème de répartition", explique l'éleveur.

5 centimes en plus par litre, le respect de la loi Egalim… Ce sont les mesures que demandent les éleveurs. Mais rien ne satisfaisant leur demande, ils décident de répondre à leur façon. Un autocollant, où il y est inscrit "voleur", est apposé sur chaque produit par Emmanuel, également producteur. "Le but, c'est quand même de dire les choses d'une façon forte. Sinon, ça ne fera pas réfléchir, ni l'industriel, ni le consommateur", explique-t-il.

Cette action symbolique a duré près d'une heure en attendant la reprise des négociations avec la direction de Lactalis. "Mais si on n'est pas écouté, on videra encore des produits dans d'autres hypermarchés", préviennent les éleveurs.