La ville de Roubaix s'apprête à rendre hommage aux trois policiers décédés dans un accident

Le temps des hommages et du recueillement à Roubaix après la mort de trois policiers dimanche dernier, percutés par un chauffard alcoolisé et drogué qui roulait à contre-sens. La cérémonie aura lieu à midi, en présence d'Emmanuel Macron, qui a bousculé son agenda pour s'y rendre. Devant l'école de police de Roubaix où aura lieu cette cérémonie, toute la ville qui s'apprête à rendre hommage aux trois policiers.

"Il faut être là pour eux aujourd'hui"

Des fonctionnaires de police arrivent devant cette école, avec leur uniforme dans leur sac ou sur un cintre, le visage grave. Quatre jours après le drame, l'émotion est encore très vive à Roubaix. Très affectée, Pascale, une habitante, est venue déposer un bouquet de fleurs. "Je me devais d'être présente pour tout ce qu'ils font pour nous. On les appelle, ils sont là, ils sont sur la route. Moi, je pense surtout aux parents ou grands-parents, parce qu'il y en a un des trois qui venait d'avoir un bébé. Ils sont là pour nous dans des moments difficiles, il faut être là aussi pour eux aujourd'hui", affirme-t-elle avec émotion.

Emmanuel et Brigitte Macron sont attendus à 11 heures sur place. Comment va se dérouler la cérémonie ? Elle aura lieu dans la cour d'honneur de l'école de police. À midi, le passage en revue des troupes précèdera l'entrée des trois cercueils. Emmanuel Macron prendra ensuite la parole avant de remettre des insignes de la Légion d'honneur à titre posthume. La cérémonie d'hommage va durer 30 minutes environ.

Les familles des victimes seront évidemment sur place tout comme les collègues de Manon, Paul et Steven du commissariat de Roubaix. Des élus, députés, sénateurs et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, seront aussi présents. Preuve de l'émoi que cet accident a provoqué, une centaine d'habitants sera également dans le public. La préfecture a envoyé mercredi un formulaire d'inscription en ligne et toutes les places ont été distribuées en quelques heures.