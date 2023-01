La tartiflette améliorée par le chef Bruno Doucet

Maintenant que le froid s'est enfin installé cet hiver, il est temps de ressortir les classiques au fromage ! Le chef du restaurant La Régalade et du Comptoir du Relais Saint-Germain à Paris, Bruno Doucet, vous donne ses astuces pour faire la meilleure tartiflette à la maison.

2 kg de pommes de terre bintje

250 g de Beaufort

6 tranches de jambon blanc

500 g oignons de Roscoff

2 gousses d’ail

Beurre, huile d’olive

Sel, poivre

Epluchez les pommes de terre et taillez-les en tranches fines (1 cm) à la mandoline.

Plongez les lamelles dans une eau bouillante et égouttez-les directement après la reprise de l'ébullition. Faites colorer les lamelles de pomme de terre dans une poêle avec un mélange d’huile et de beurre. Salez, poivrez, mélangez et réservez.

Taillez finement les oignons et les gousses d’ail épluchés à la mandoline. Faites fondre le tout dans du beurre pendant 20 min à feu doux (sans les colorer).

Préchauffer le four à 180°C.

Dans un grand plat à gratin, montez la tartiflette en alternant pommes de terre, tranches de jambon et Beaufort que vous râpez dans le plat. Terminez par une couche de pommes de terre et de beaufort râpé.

Faites cuire 10 min à 180°C puis baissez le four à 160°C et poursuivez la cuisson 5 min.

ASTUCE DU CHEF : Vous pouvez chemiser votre plat de lard ou guanciale (joue de porc italienne) avant de monter votre gratin.