La SNCF fait un pas de plus vers le train autonome

Un pas de plus vers le train autonome. La SNCF vient d'achever une série de tests, dans le département du Nord. Des essais qui ont permis de démontrer que la semi-autonomie était (presque) maîtrisée. "On en est à mi-parcours", confie au micro d'Europe 1 Luc Laroche, directeur du projet train autonome à la SNCF. "On a maintenant un TER qui est capable de rouler avec un certain nombre d'automatismes." Concrètement, ce train modifié est "capable notamment d'accélérer et de freiner en fonction de son horaire, en fonction des feux rencontrés".

Une arrivée en gare automatisée pour 2026

Des actions effectuées sans conducteur dans la cabine, qui vont devenir de plus en plus nombreuses. "Petit à petit, on lui ajoute différents capteurs qui permettent de savoir ce qui se passe devant le train, de voir s'il y a des obstacles, s'il y a des choses dans l'environnement."

L'initiative, lancée il y a deux ans via un consortium - notamment avec Thalès, Bosch et Alstom -, doit permettre de gagner en fluidité et en régularité. Mais à ce stade, il y a toujours un conducteur dans la cabine pour surveiller. L'autonomie complète ne sera d'ailleurs pas forcément utilisée pour tous les types de trains. Mais dès 2026, des trajets comme la sortie du dépôt jusqu'à l'arrivée en gare pourront se faire en complète autonomie.