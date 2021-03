LA QUESTION SEXO - Qu'est-ce que l'hypergamie ?

>> Le mariage comme ascenseur social. À une certaine époque, l'union devant Dieu n'était pas simplement un moyen de clamer son amour, mais aussi une façon d'obtenir un meilleur statut social. Cette pratique porte un nom : l'hypergamie. Dans "Sans Rendez-vous", la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc fait le point sur ces mariages ou ces relations qui permette à une personne de s'élever, mais aussi de se rassurer sur sa propre valeur.

La réponse de Catherine Blanc

"L'hypergamie est le fait de s'associer à quelqu'un d'une classe sociale au-dessus de la sienne. C'est une notion que l'on utilise notamment lorsqu'on évoque certaines tribus, ou certains pays comme l'Inde, où les femmes ne peuvent évoluer socialement que par le biais du mariage. L'objectif est donc de se marier plutôt avec une personne qui appartient à un groupe social vu comme supérieur pour pouvoir progresser dans la vie.

C'est une vision étrange du mariage non ?

Ce n'est pas si étrange que cela si on le remet dans le contexte. Dans la mesure où les femmes n'avaient pas accès aux études, c'était le seul moyen d'évolution sociale. Et si aujourd'hui les femmes sont en position "d'offrir" cette montée en gamme dans la société aux hommes, ça n'a pas toujours été le cas. Aussi, on peut comprendre ce qui se jouait psychologiquement pour ces femmes. Une des sources d'excitation pour elles était aussi le fait d'avoir justement une image virilisée "upgradée" par la position sociale de l'homme.

Il faut bien comprendre que dans notre inconscient collectif, la virilité passe bien-sûr au travers de la sexualité, mais aussi des muscles, de la force, et du pouvoir, notamment social. Et donc, tout ça participe bien sûr d'un organe de séduction pour les femmes chez les hommes.

Il y a-t-il une volonté sexuelle derrière tout ça ?

Il faut comprendre que la sexualité est toujours portée par une expression de pouvoir. C'est-à-dire que faire l'amour, c'est vivre un épisode sexuel avec quelqu'un qui a du pouvoir, généralement celui de faire jouir. Et la position sociale participe aussi de ce dernier. Et même si elle n'est pas liée nécessairement à ce qui se passera dans un lit, c'est l'idée que l'on se fait de l'autre.

L'hypergamie a-t-elle à voir avec la sapiosexualité, l'attirance pour les personnes intelligentes ?

C'est encore autre chose, mais le principe est le même : si une personne intelligente s'intéresse à moi, cela veut dire que je suis moi-même intelligent(e). C'est une façon de se rassurer quant à son pouvoir et à sa place sociale.

Cela concerne tous les âges ?

Non, il s'agit plutôt de gens matures. Car la première des pulsions est généralement dirigée vers une histoire corporelle. Mais très vite, on en vient ce côté là parce qu'on projette notre avenir.