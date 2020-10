LA QUESTION SEXO - Qu'est-ce que l'androgynie ?

Quel est le point commun entre David Bowie et Mick Jagger ? Tous deux sont androgynes. C'est-à-dire que leur aspect physique leur permet de se faire passer pour un homme ou pour une femme. Si les androgynes ont toujours existé, ces personnes véhiculent un certain nombre de clichés, voire de fantasmes. Dans "Sans Rendez-Vous" vendredi, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc décide de mettre les choses à plat et de faire le point sur l'androgynie.

Qu'est-ce que l'androgynie ?

L'androgynie, c'est le fait ne pas avoir dans son corps, dans ses traits ou dans sa gestuelle, un caractère spécifié d'une appartenance sexuelle. Concrètement, une personne androgyne a un physique qui laisse planer le doute sur son appartenance sexuelle. Il y a la possibilité de jouer sur deux tableaux dans la façon de se proposer, de se présenter à l'autre et d'être en relation avec les autres.

C'est quelque chose qui a toujours existé. Dans les années 1970, on cultivait justement son double aspect d'homme et de femme. C'était pris aussi comme aussi une façon de ne pas être stigmatisé et de jouer avec d'autres possibilités dans l'imaginaire de l'autre ou dans son imaginaire personnel, jusque dans sa sexualité.

L'androgynie rime-t-elle forcément avec homosexualité ?

Pas du tout ! On peut tout à fait être androgyne et avoir un désir très affirmé pour le sexe opposé au sien, tout en jouant sur les deux tableaux. C'est simplement une opportunité offerte par les traits physiques de pouvoir se présenter, se proposer comme l'un ou l'autre des sexes.

Est-ce plus compliqué de trouver l'amour ?

En fait, ça ne change rien du tout. Se dire que c'est plus compliqué reviendrait à répondre à l'idée reçue selon laquelle un homme très masculin cherche forcément une femme très féminine pour se compléter. Ça n'a strictement rien à voir : chercher l'âme sœur, c'est chercher quelqu'un avec qui je me sens bien et qui ne fait pas le reproche de qui je suis, de qui je montre. Et d'ailleurs l'âme sœur d'un ou d'une androgyne ne l'est pas forcément.

On peut chercher quelqu'un qu'on va aimer parce qu'il nous ressemble ou inversement. Ce n'est pas parce qu'on est androgyne qu'on est homme et femme et qu'on a plus besoin de l'autre. On a toujours besoin de l'autre. La construction avec l'autre et ce qu'il peut nous apporter reste d'une grande richesse.

En revanche, je crois qu'il y a des femmes qui ne seront jamais attirées par un homme androgyne. Ces femmes veulent une caractéristique de virilité affirmée, parce que plus sécurisante ou plus complémentaire. À l'inverse, d'autre vont aimer cette douceur qui peut se dégager d'un physique androgyne.