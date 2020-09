LA QUESTION SEXO - Mon fils de 13 ans regarde du porno, dois-je le laisser faire ?

On y accède en quelques clics avec une facilité déconcertante. Dans notre société où les écrans reliés à Internet sont partout, y compris dans nos poches, avoir accès à de la pornographie n'a jamais été aussi simple, même pour un garçon de 13 ans. C'est d'ailleurs le problème d'Anaëlle, qui pense que son fils regarde ce genre de films et ne sait pas si elle doit le laisser faire. Dans "Sans Rendez-vous" ce mardi, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc lui conseille de faire preuve de pédagogie en lui expliquant que le porno est bien différent de la réalité.

La question d'Anaëlle

"J’ai un fils de 13 ans que je soupçonne de regarder du porno. Mon mari a l’air de dire que c’est naturel à son âge mais ça me chiffonne un peu : je trouve qu’il est un peu jeune et que cela lui donne une vision réductrice de la sexualité. Il n’y a pas de sentiments, c’est un peu la boucherie, ce sont des acteurs… Doit-on laisser faire ?"

La réponse de Catherine Blanc

"À notre époque, il est difficile pour les parents de contrôler l'accès à la pornographie à cause des smartphones. Plutôt que de lui interdire, je crois qu'il faut faire preuve de pédagogie puisque ce jeune homme y sera confronté tôt ou tard. Le père de ce jeune homme a raison lorsqu'il avance que c'est naturel de s'intéresser à ces choses-là à 13 ans. En revanche, ce n'est pas normal de regarder du porno pour se construire sexuellement car ce n'est pas une représentation de la réalité.

Ce jeune homme, comme d'autres, regardent ce genre de films pour voir comment fonctionne techniquement la pénétration, mais ils se retrouvent confrontés à des choses qui ne correspondent pas au réel comme la durée, le plaisir, l'attitude relationnelle...Si bien que le porno peut devenir un modèle polluant pour leur future vie sexuelle.

Que faire si on surprend son adolescent en train de regarder du porno ?

Il faut leur expliquer que ce sont des acteurs et que ce n'est pas la réalité. Mais attention le but n'est pas que la vision des corps nus soit répréhensible. Ce qui est problématique, c'est la réduction de la relation sexuelle à une simple pulsion physique. Et c'est ça qu'il faut pouvoir dire à l'enfant pour l'aider à comprendre qu'il n'aura pas de performance à jouer quand il découvrira lui-même la sexualité. Sinon, il sera bien évidemment mis en situation d'échec face à ce qu'il regarde, à ce modèle qui n'a rien de réel."