LA QUESTION SEXO - Mon compagnon est silencieux au lit, est-ce inquiétant ?

Un silence, et des questions : le fait qu'un homme soit silencieux au lit peut soulever des interrogations sur le plaisir réel pris par son compagnon pendant un rapport sexuel. Une auditrice dans cette situation se demande si c'est inquiétant sur l'état de leur(s) relation(s). Catherine Blanc, psychologue et psychanalyste à Paris, lui répond vendredi dans "Sans Rendez-vous" sur Europe 1.

La question d'Ophélie, 38 ans

"Mon mec ne s'exprime pas au lit, il ne fait aucun bruit même quand il a joui, est-ce normal de trouver ça intrigant ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Les hommes silencieux au lit, c'est très fréquent. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne jouissent pas, mais il y a beaucoup de pudeur chez l'homme à exprimer ses émotions, des sons, avec l'idée que c'est féminin et hystérique, au sens négatif du terme. En clair, il ne veut pas participer à cette mise en scène de lâcher un peu bestial, tant attendu chez les femmes. En réalité, faire du bruit, c'est laisser advenir le corps au moment où il y a du plaisir. Cela arrive d'expérimenter le plaisir et de ne pas faire de bruit non plus, car il y a du monde autour. Pour autant, c'est très excitant. En fait, cela réduit la puissance du plaisir.

Une femme qui ne crie pas au lit pourrait inquiéter un homme. Et l'inverse ?

Ça peut être une source d'angoisse pour la femme. Après, le fait qu'il y ait du sperme conduit la femme à penser qu'il a joui. C'est une erreur de penser que toute éjaculation est l'expression d'une jouissance réelle et puissante. Mais souvent, trop préoccupées par elles, elles ne sont pas très promptes à identifier les valeurs de plaisir chez l'homme. Le fait d'entendre qu'ils ronronnent, qu'ils ont des spasmes, hurlent, crient, ça a le mérite d'être clair. C'est une difficulté, ils sont beaucoup dans le contrôle de ce qui se joue et de ce qu'ils font à cette femme. Ils sont parfois trop peu à l'écoute de ce qui se joue pour eux, et donc ils se limitent dans leur plaisir.

Ophélie doit-elle dire à son compagnon de lâcher un peu prise ?

Sans que ça soit tempête sous un crâne, on peut dire 'dis donc, tu le gardes pour toi ton plaisir' ou 'c'était bon comment ?'. Si chacun a son plaisir mais que personne n'en dit rien, ils risquent de s'enfermer dans un silence, qui n'était d'ailleurs pas que dans la sexualité. On peut poser des questions, aussi par plaisanterie, comme "tu fais ton timide". Peut-être aussi que c'est agréable pour l'homme, mais sans plus, et que ça ne mérite pas autre chose. Un peu comme quand vous jouez au tennis, vous pouvez taper dans la balle sans émettre le moindre son.

Dès lors que vous faites des efforts, vous allez donner de la puissance à votre ressenti et votre force par le biais de votre souffle et de votre son, sauf si c'est un son travaillé. Il faut laisser venir ce qui s'annonce, ce qui donnera plus d'ampleur au plaisir féminin comme masculin."