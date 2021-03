LA QUESTION SEXO - Ma libido a bondi depuis les aveux d'infidélité de mon mari, pourquoi ?

Du lundi au vendredi, Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste répond à une question posée par un auditeur. Ce jeudi, elle répond à France, mariée depuis 40 ans, qui a constaté une hausse de sa libido depuis que son mari lui a avoué lui avoir fait une infidélité 20 ans plus tôt. La spécialiste assure que c'est normal car cela vient réveiller une jalousie, et que c'est une façon "d'attacher l'autre à soi".

La question de France

Je suis mariée depuis 40 ans et mon mari m'a avoué qu'il m'avait trompé il y a 23 ans. Mais depuis cette annonce, il y a quelques semaines, j'ai des pulsions sexuelles. J'ai très souvent envie de faire l'amour avec lui et j'ai des orgasmes énormes. C'est génial, mais j'ai peur que cela ne dure pas. J'ai peur que mon organisme réagisse par rapport à la tromperie et qu'ensuite tout retombe. Est-ce une passade?

La réponse de Catherine Blanc

On aurait tendance à croire qu'après une tromperie, notre libido baisse, mais en fait pas toujours. Il y a ce qui peut faire que je me sens dévalorisé, trahi, manipulé, qui entraînerait une baisse de libido. Mais il y a tout ce qui est à l'origine de notre conquête : une partie de notre désir, une partie de notre mise en scène érotique et sexuelle vient du fait que j'ai besoin d'attacher l'autre à moi, de lui montrer toutes les perspectives et tout l'intérêt que je peux représenter. Sachant qu'il a été capable de me tromper, tout d'un coup, je veux remettre de la braise dans le foyer pour nourrir la qualité de la relation.

L'idée qu'il y a des rivales est aussi une des raisons de notre excitation, avec la volonté d'être meilleure que la voisine. C'est la compétition qui est à l'œuvre. Malheureusement, dans nos couples, on finit par penser qu'on s'appartient l'un l'autre, qu'il sera toujours temps de se rabibocher demain, qu'on fera l'amour ce week-end car là, on est fatigué, etc.

On devrait donc être toujours inquiet que l'autre aille voir ailleurs ?

Ce n'est pas d'être inquiet, c'est réaliser que nous avons tendance à toujours reporter au lendemain. D'une façon générale, la qualité des relations, c'est quand on accepte que l'autre n'est pas moi, que l'autre ne m'appartient pas et que donc je suis toujours en mouvement pour lui plaire. On vit comme si c'était le dernier jour de notre vie. Tout ça doit rester dans une dynamique et nous avons tendance à nous empâter à force d'habitude et c'est bien dommage.

Les meilleurs rapports sexuels ne vont-ils pas envoyer le mauvais message au mari ? Il l'a trompé mais elle est toujours là, donc ça passe ?

On peut considérer que l'idée de la jalousie stimule et donc il pourrait, s'il était un peu pervers - nous le sommes tous un peu - être dans une action régulière pour mettre sur le grill son épouse. Là, il faut faire évidemment attention. Mais autrement il s'agit plutôt de comprendre la force de la relation envers et contre tout et le risque qu'il encourt de perdre cette qualité de relation. Je pense qu'inconsciemment, c'est plutôt cela qui se joue pour France.

Est-ce que cette hausse de libido peut retomber ?

Cela ne retombera que si elle s'endort, ce qui re-solliciterait une infidélité. Et là, on se trouverait dans des trucs un peu malsains. Il faut donc trouver comment consolider le couple, trouver des ressorts et rester toujours proactive parce que la vie de l'autre ne nous appartient pas. On pourrait perdre la qualité d'une relation et d'un amour au nom d'un endormissement. Nous ne sommes pas des belles au bois dormant.