La présidente de la FNSEA appelle à réveillonner en achetant des produits français

INTERVIEW

Alors que les fêtes approchent, beaucoup d'agriculteurs français craignent de subir à leur tour les conséquences du confinement. Invitée d'Europe 1 jeudi, la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Christiane Lambert, a lancé un appel à tous les Français pour qu'ils consomment des produits locaux à Noël et favorisent ainsi le "made in France". "C’est très important pour garder cette alimentation durable et cette production durable que nous avons en France", a-t-elle déclaré.

Les filières dans la tourmente ne manquent pas : foie gras, pintades, chapons attendent d'être dégustés, mais avec la fermeture des restaurants, le manque à gagner pour les producteurs pourrait être conséquent. "Notre demande, c’est que les Français commandent dès maintenant et réservent leurs produits."

"Vos achats sont vos emplois"

Producteurs et industriels collaborent pour s'adapter à cette période inédite. Par exemple, les réunions de familles allant probablement se tenir en comités restreints, les conditionnements des produits devraient évoluer pour adopter des formats plus petits. "Si les Français sont aux rendez-vous, cela va donner du cœur à l’ouvrage aux producteurs."

Christiane Lambert invoque une forme de patriotisme : "Vos achats sont vos emplois", martèle-t-elle. "Nous avons des règles et des normes très élevées, des conditions de bien-être animal qui n’existent pas ailleurs." Expliquant que les Français sont "exigeants vis-à-vis des agriculteurs", et que ces derniers remplissent leur cahier des charges, elle estime qu'ils devraient "honorer la commande" et "se faire plaisir".