Trois initiatives pour soutenir les restaurants face au reconfinement

Les restaurateurs français sont touchés de plein fouet par la crise sanitaire qui, pour éviter la propagation du virus, sont obligés de fermer leurs établissements. Résultat ? 100 à 150.000 emplois ont d'ores et déjà été perdus dans la restauration et l'hôtellerie selon l'Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (Umih). Pour tenter d'endiguer la situation plus que préoccupante économiquement, ces derniers rivalisent d'originalités pour sauver leur commerce. Problème ? Ces initiatives ne sont rien sans le soutien des consommateurs. Dans l'émission La Table des Bons Vivants, Laurent Mariotte et la chroniqueuse Charlotte Langrand nous racontent.

Pâtes fraîches

Parmi les nouvelles initiatives, on retrouve le nouveau service de livraison de pâtes fraîches faites maison en région parisienne. Ça s'appelle Daroco Pastificio", explique la chroniqueuse. "C'est en livraison surtout à Paris pour le moment, mais ça risque de s'élargir."

Livraison éthique

Autre possibilité, soutenir les restaurants engagés. "Si vous voulez privilégier la livraison éthique et l'alimentation durable, vous avez la plate forme alternative et responsable Resto.Paris, créée par CoopCycle, Écotable et Olvo qui regroupe pleins de restaurateurs pour manger sain et durable". Cette plate-forme, soutenue par la Mairie de Paris, permet à tout restaurant écoresponsable de proposer son offre saine et durable, en click & collect ou en livraison, aux consommateurs parisiens.

>> Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Restaurateurs et producteurs

Restaurateurs et producteurs, même combat. Tous deux dépendent l'un de l'autre. C'est pourquoi, "certains restos se transforment en marché de producteurs pour aider leurs fournisseurs", explique Charlotte Langrand. "Par exemple, vous avez Olivier Nasty en Alsace au Chambard, qui organise même un marché gastronomique."