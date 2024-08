La natalité toujours en baisse à mi-2024, selon l'Insee

Un peu plus de 326.000 bébés ont vu le jour en France sur les six premiers mois de l'année, soit un recul de 2,4%, selon les données provisoires de l'Institut national de la statistique. La baisse semestrielle est même de 3%, si l'on tient compte du fait que 2024 est une année bissextile, précise l'Insee.

Un nombre de naissances qui chute de 7,9% sur un an

Sur le seul mois de juin, le nombre de naissances a chuté de 7,9% sur un an. Dans le détail, il baisse dans toutes les régions par rapport à juin 2023 : en France métropolitaine, ce repli s'étend de -2,6% en Auvergne-Rhône-Alpes, à -14% en Normandie. Dans les départements d'Outre-mer, il va de -11,9% en Guadeloupe à -20,1% en Guyane.

Depuis plus de deux ans, chaque mois, le nombre de naissances est inférieur à celui du même mois un an auparavant, détaille l'Insee. Si la tendance se poursuit, le nombre de naissances pourrait atteindre un nouveau plus bas annuel en 2024.

En 2023, il est déjà passé sous la barre symbolique des 700.000 pour la première fois depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Au total, 678.000 nouveaux-nés avaient été recensés, soit -6,6% par rapport à l'année précédente.