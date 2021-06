"La mort aux trousses", "Rencontres du 3e type"... Les films qui ont marqué Josiane Balasko

INTERVIEW

Les Bronzés, Le père Noël est une ordure, Gazon Maudit... En plus de 40 ans de carrière, Josiane Balasko s'est imposée comme l'une des actrices phares de la comédie populaire, tout en rencontrant de nombreux succès dans des rôles dramatiques (Trop belle pour toi). Et sans surprise, celle qui revient actuellement à l'affiche avec la comédie d'Eric Lavaine, Un tour chez ma fille, est une passionnée du septième art. Invitée samedi de Clap!, elle a accepté de revenir sur les films qui ont marqué sa vie.

Votre premier souvenir de cinéma ?

Un dont j'ai vraiment gardé trace, c'est Le Colosse de Rhodes, de Sergio Leone, projeté au Gaumont Palace, ce cinéma qui faisait plusieurs milliers de place, Place de Clichy.

Votre meilleur souvenir en salle ?

C'est au Festival de Cannes, lors de la projection du film Comme une image, du duo Bacri-Jaoui. C'était la première fois que je voyais ma fille au cinéma (Marilou Berry avait été nommée au César du meilleur espoir féminin pour ce rôle). C'était projeté devant une salle pleine de toutes les célébrités cinématographiques du monde entier et j'étais extrêmement fière.

Votre pire souvenir en salle ?

Il y en a plein. En général, quand je n'aime pas du tout un film, je m'en vais.

Le film que vous auriez aimé voir au cinéma ?

La mort aux trousses, d'Alfred Hitchcock et Certains l'aiment chaud, de Billy Wilder.

Un chef d'œuvre que vous détestez ?

C'est souvent le cas des films américains qui ont 10 Oscars et en fait, c'est de la daube. La La Land, j'ai vu 10 minutes, et j'ai trouver ça à ch... Je l'ai vu à la télé et je me suis dit 'Non, ce n'est pas pour moi, je préfère regarder Chantons sous la pluie'. Le cinéma américain est spécialiste de l'auto-congratulation et de l'auto-hommage. La La Land est un auto-hommage à des comédies musicales qui sont bien meilleures.

Le film que vous aimez, mais vous avez honte de d'avouer ?

Je n'ai aucune honte à avouer les films que j'aime. Par exemple, j'adore Jason et les Argonautes, de Don Chaffey. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre.

Le film qui vous fait le plus rire ?

Les Tontons flingueurs me font pleurer de rire. Il y a des moments moins bons, mais ceux qui sont bons sont archi-bons. Ce qui me fait extrêmement rire, c'est aussi Certains l'aiment chaud... Les films de Billy Wilder.

Le film que vous conseilleriez à votre meilleur ami?

Ca dépend qui il est. S'il ne connaît rien au cinéma, je lui dirais de commencer par les films d'Hitchcock. Tous les films d'Hitchcock sont des chefs-d'œuvre, même ceux qu'il a tournés en Angleterre, comme Les 39 marches. Les films en noir et blanc tournés en Angleterre sont des merveilles.

La bande originale qui a le plus marqué votre vie ?

Je crois que c'est celle de Rencontres du troisième type, avec cette musique lancinante à l'arrivée des extraterrestres. Quand ce film est sorti, c'était les débuts de la science-fiction, vraiment bien faite au cinéma. Il y avait E.T., les gens faisaient la queue pour aller voir Star Wars, que je revois toujours sans déplaisir.