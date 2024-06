La mobilisation contre l'A69 dégénère en affrontements avec les forces de l'ordre

Des milliers d'opposants écologistes ont bravé samedi une interdiction préfectorale pour participer dans le Tarn à un rassemblement à haut risque contre l'autoroute A69 Castres-Toulouse. Une manifestation émaillée d'incidents : un CRS a été atteint par un cocktail Molotov, deux gendarmes ont été blessés ainsi que deux manifestants, selon la préfecture.

De violents affrontements

À 14 heures, quatre cortèges se sont élancés, classés du plus pacifiste au plus violent. Des drapeaux palestiniens sont brandis et les opposants avancent à travers les champs aux sons de slogans anti-police et anti-A69.

Les cortèges empruntent des itinéraires différents et le jeu du chat et de la souris commence alors avec les forces de l'ordre. Les opposants, cagoulés et vêtus de noir, tentent de rejoindre leur cible, un lieu proche du tracé de la future A69. Mais de violents affrontements éclatent entre les CRS et les manifestants : tirs de mortier d'un côté et jets de bombes lacrymogènes de l'autre. Dans la lutte, un policier est touché par un éclat de cocktails Molotov et prend feu.

Un dispositif policier conséquent

Après deux heures d'affrontements, les opposants quittent les lieux et les organisateurs sont partagés face au bilan de la manifestation. "Nous étions des milliers dans le Tarn à défiler malgré l'interdiction", "c'est mitigé puisqu'on est contents qu'il n'y ait pas eu énormément de complications, néanmoins, il y a un peu cette déception, les forces de l'ordre nous ont empêché d'atteindre notre cible et le dispositif policier était assez important quand même", témoignent ces deux manifestants.

Les organisateurs l'assument, leur lutte n'est pas finie. D'autres actions auront lieu dans les mois à venir.