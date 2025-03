Arrêt du chantier de l'A69 : les promoteurs de la région de Castres revoient tous leurs projets

L'État a annoncé lundi avoir fait appel de la décision du tribunal administratif de Toulouse, qui a ordonné le 27 février l'arrêt du chantier de l'autoroute Castres-Toulouse (A69). En attendant, tous les projets immobiliers autour de ce chantier sont suspendus.

L'État souhaite que le chantier de l'autoroute A69 Castres-Toulouse reprenne au plus vite et a annoncé lundi avoir fait appel de la décision du tribunal administratif de Toulouse, dont un jugement du 27 février avait mis un coup d'arrêt au chantier contesté par les écologistes. Le temps presse : cette autoroute était terminée à 80% et son annulation est une donc une catastrophe économique pour le Tarn, à tel point que les investisseurs immobiliers mettent en "stand by" leurs projets sur le bassin castrais.

Déjà propriétaire de six biens dans le bassin Castrais, Pierre comptait acheter un immeuble et l'affaire était quasiment bouclée. "Honnêtement, je préfère attendre et si ça ne bouge pas, c'est un projet que je ferai dans une grande ville", explique-t-il.

"On a une vision à très court terme du marché"

Temporisation pour les investisseurs et quasi rétropédalage des promoteurs, regrette Corinne Bertrand dans son agence immobilière. "C'est vrai que s'il y avait eu cette autoroute, on aurait eu des promotions immobilières et aujourd'hui, ils vont atteindre le verdict de l'autoroute pour savoir s'ils viennent sur Castres ou pas", indique-t-elle.

Une décision scrutée aussi par les particuliers toulousains qui souhaitaient s'établir ici, où le mètre carré est, pour l'instant, deux fois moins cher que chez eux. "Nos acheteurs toulousains avaient tendance à venir depuis ces six derniers mois et aujourd'hui, ils ont mis à l'arrêt leur projet sur Castres. C'est assez inconfortable parce qu'on a une vision à très court terme du marché. Tout est à l'arrêt", déplore-t-elle.

Un gel de l'activité qui durera au moins jusqu'à la reprise du chantier, et si elle a lieu, ce ne sera qu'au début de l'été.