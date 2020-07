Parcoursup : des milliers de bacheliers sans affectation attendent des solutions

40.000 nouveaux bacheliers sont toujours en attente d'affectation pour la rentrée. La ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a expliqué samedi matin sur Europe 1 que 9.500 d'entre eux avaient effectué une demande d’accompagnement. Le ministère assure avoir mis en œuvre tout un travail d'identification des recalés de Parcoursup.

"Il y avait presque 40.000 jeunes qui étaient encore en attente de proposition. Depuis le 9 juillet, on les a appelés un par un, et on a vu avec eux quels étaient leur projet...", a déclaré la ministre, poursuivant : "Le chiffre que je vous donne [9.500], il correspond au nombre de lycéens qui avaient fait un vœu sur la plateforme et qui souhaitent poursuivre dans l’enseignement supérieur."

10.000 places créées

Pour ces 9.500 jeunes, ma ministre promet la création de 10.000 places dans des filières demandées, comme le paramédical. Ines, qui vient tout juste d’obtenir son bac, voulait se diriger vers cette spécialité mais elle n’a reçu aucune proposition : "Je n’ai jamais manqué l’école. J’ai l’impression qu’ils ne laissent pas de chance aux jeunes, alors que je suis quelqu’un de motivée. J’ai vraiment envie de réussir ma vie. La jeune femme partira finalement étudier en Belgique.

Si des places en fac ont été ouvertes en urgence, plus de 30.000 nouveaux bacheliers pourraient sortir des radars de l’Education nationale. Samedi matin, la ministre est restée plutôt évasive à leur sujet.